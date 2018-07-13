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Талибы взяли под контроль граничащую с Таджикистаном территорию
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Талибы взяли под контроль граничащую с Таджикистаном территорию 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Боевики радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль значительную часть граничащей с Таджикистаном территории в Афганистане, сообщает Sputnik Таджикистан.
Как уточняется, боевики захватили позиции правительственных сил в приграничном с Таджикистаном уезде Хваджа Гхар в четверг утром.
Есть угроза полного захвата талибами уезда Хваджа Гхар, а также соседних уездов Даргад, Янги Кала и Дашти Кала, расположенных на границе с Таджикистаном, так как в настоящее время на этой территории власти не располагают достаточными силами и средствами для отражения атаки.
Ранее в четверг СМИ сообщили об атаке боевиков в граничащем с Таджикистаном уезде Дашти-Арчи соседней с Тахаром провинции Кундуз.
Боевики атаковали подразделение армии в населенном пункте Пули Моманд уезда Дашти-Арчи в полночь, убив 32 солдата и ранив 20.
Экстремисты забрали с собой все имевшееся в расположении подразделения оружие и боеприпасы, технику и снаряжение.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бездоказательными обвинения Вашингтона в адрес России в якобы сотрудничестве с радикальным движением Талибан в Афганистане, заявив, что США пытаются тем самым скрыть свои просчеты в стране, в частности, фактическое «спонсирование» талибов.
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