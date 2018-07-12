Мусульмане стали больше интересоваться Иерусалимом

Иерусалим , древний город с богатой культурной и религиозной историей, уже давно стал излюбленным туристическим направлением. Несмотря на то, что еврейские и христианские путешественники составляют львиную долю посетителей Израиля и Западного берега реки Иордан, число мусульманских туристов Восточного Иерусалима в последнее время быстро растет. По словам гидов и гостиничных менеджеров, работающих на Палестинской стороне сектора, мусульманский рынок является одним из самых быстрорастущих направлений в бизнесе.

Турции и "Он начал расти в последние несколько лет", — говорит Авни Иншеват, управляющий директор отеля Seven Arches, который находится на вершине живописной Масличной горы. «Среди постояльцев много мусульман, которые приезжают из Индонезии Иордании .»

Официальные цифры 2017 года, предоставленные Министерством туризма Израиля подтверждают заявление Иншевата, хотя мусульмане составляют лишь 2,8 процента от всего турпотока в Израиль.

В 2015 году почти 75 000 человек из мусульманских стран въехали в Израиль, в 2016 году их число увеличилось до 87 000. В 2017 году количество туристов-мусульман в Израиле составило 100 тысяч, многие из которых приехали из Иордании, Турции, Индонезии и Малайзии

Рост числа туристов из стран, где большинство населения исповедует ислам, происходит в русле общей тенденции значительного увеличения туристического потока. Рост в первой половине 2018 года, согласно данным Центрального Бюро статистики Израиля, составил 19%: страну уже успели посетить более 2 миллионов путешественников.