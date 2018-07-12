Ещё
Мусульмане стали больше интересоваться Иерусалимом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мусульмане стали больше интересоваться Иерусалимом 

Национальный Туристический Союз 12 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Иерусалим, древний город с богатой культурной и религиозной историей, уже давно стал излюбленным туристическим направлением. Несмотря на то, что еврейские и христианские путешественники составляют львиную долю посетителей Израиля и Западного берега реки Иордан, число мусульманских туристов Восточного Иерусалима в последнее время быстро растет. По словам гидов и гостиничных менеджеров, работающих на Палестинской стороне сектора, мусульманский рынок является одним из самых быстрорастущих направлений в бизнесе.
"Он начал расти в последние несколько лет", — говорит Авни Иншеват, управляющий директор отеля Seven Arches, который находится на вершине живописной Масличной горы. «Среди постояльцев много мусульман, которые приезжают из Индонезии, Турции и Иордании
Официальные цифры 2017 года, предоставленные Министерством туризма Израиля подтверждают заявление Иншевата, хотя мусульмане составляют лишь 2,8 процента от всего турпотока в Израиль.
В 2015 году почти 75 000 человек из мусульманских стран въехали в Израиль, в 2016 году их число увеличилось до 87 000. В 2017 году количество туристов-мусульман в Израиле составило 100 тысяч, многие из которых приехали из Иордании, Турции, Индонезии и Малайзии.
Рост числа туристов из стран, где большинство населения исповедует ислам, происходит в русле общей тенденции значительного увеличения туристического потока. Рост в первой половине 2018 года, согласно данным Центрального Бюро статистики Израиля, составил 19%: страну уже успели посетить более 2 миллионов путешественников.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Израиль обвинил турецкую туристку в помощи Хамасу В посольстве Таиланда гарантировали защиту клиентов Натали Турс в стране Режим чрезвычайного положения в Турции отменят после 9 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками308
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала73
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС161
Умер Виктор Фетисов3
В Солсбери произошел новый инцидент50
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение