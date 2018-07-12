Мусульмане стали больше интересоваться Иерусалимом 

Иерусалим, древний город с богатой культурной и религиозной историей, уже давно стал излюбленным туристическим направлением. Несмотря на то, что еврейские и христианские путешественники составляют львиную долю посетителей Израиля и Западного берега реки Иордан, число мусульманских туристов Восточного Иерусалима в последнее время быстро растет. По словам гидов и гостиничных менеджеров, работающих на Палестинской стороне сектора, мусульманский рынок является одним из самых быстрорастущих направлений в бизнесе.
"Он начал расти в последние несколько лет", — говорит Авни Иншеват, управляющий директор отеля Seven Arches, который находится на вершине живописной Масличной горы. «Среди постояльцев много мусульман, которые приезжают из Индонезии, Турции и Иордании.»
Официальные цифры 2017 года, предоставленные Министерством туризма Израиля подтверждают заявление Иншевата, хотя мусульмане составляют лишь 2,8 процента от всего турпотока в Израиль.
В 2015 году почти 75 000 человек из мусульманских стран въехали в Израиль, в 2016 году их число увеличилось до 87 000. В 2017 году количество туристов-мусульман в Израиле составило 100 тысяч, многие из которых приехали из Иордании, Турции, Индонезии и Малайзии.
Рост числа туристов из стран, где большинство населения исповедует ислам, происходит в русле общей тенденции значительного увеличения туристического потока. Рост в первой половине 2018 года, согласно данным Центрального Бюро статистики Израиля, составил 19%: страну уже успели посетить более 2 миллионов путешественников.