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Более 800 беженцев вернулись в свои дома в сирийский Эн-Найм
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Более 800 беженцев вернулись в свои дома в сирийский Эн-Найм 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Вывод беженцев состоялся благодаря успешным переговорам, в которых участвовали российские представители.
Российская военная полиция вместе с офицерами Центра по примирению враждующих сторон и сирийскими войсками сопроводили колонну беженцев в населенный пункт Эн-Найм в провинции Деръа. В составе коллонны около 800 человек, в том числе 40 боевиков, сложивших оружие. Сирийцы подходят и благодарят русских за гарантии безопасности и за участие в переговорах.
«Был проведен переговорный процесс с участием представителей России, были достигнуты определенные договоренности, и поэтому переговорный процесс завершился таким образом. То есть это очередная колонна людей, которая возвращается к своим домам, к нормализованной мирной жизни», — представитель Центра по примирению враждующих сторон Михаил Киласьев.
Теперь в город снова оживет: те кто постарше, будут восстанавливать разрушенные дома, а часть беженцев, возможно, возьмется за оружие против незаконных вооруженных формирований.
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