СМИ: представители законных властей Сирии вошли в старинные кварталы города Дераа

ТАСС , 12 июля. Представители законных сирийских властей в четверг вернулись в старинные кварталы города Дераа (110 км от Дамаска ) Тарик-эс-Садд и Дераа-эль-Балад, которые контролировали оппозиционные формирования.

Об этом сообщила телестанция Al Arabiya.

По ее информации, в район вошли также подразделения российской военной полиции, которые будут поддерживать меры безопасности. Ранее было достигнуто соглашение о примирении между боевиками и сирийскими властями. Как сообщило агентство SANA, оппозиционеры приняли условия капитуляции и согласились сдать оружие.

Большая часть Дераа находится под защитой сирийской армии. В результате достигнутых договоренностей о примирении власти восстановят контроль над кварталами Дераа-эль-Балад, Тарик-эс-Садд, Эль-Маншиа, Гирз и лагерем беженцев Назихин, которые служили с 2012 года основными форпостами вооруженной оппозиции.

Как отмечает газета Daily Star , поднятие в четверг сирийского национального флага над зданием муниципалитета Дераа имеет символическое значение. В марте 2011 года в этом городе начались антиправительственные волнения, которые распространились затем на другие районы и переросли в вооруженную конфронтацию с властями.

Сирийская армия с конца июня вернула под контроль 80% территории провинции Дераа, которая была захвачена бандформированиями в 2012 году. Войска и представители законных властей вступили в четверг в город Тофас, служивший оплотом боевиков к западу от Дераа. Переговоры о капитуляции вооруженных оппозиционеров идут сейчас в городах Нава , Джасем и Энхель.