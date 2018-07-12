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СМИ: представители законных властей Сирии вошли в старинные кварталы города Дераа
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СМИ: представители законных властей Сирии вошли в старинные кварталы города Дераа 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ТАСС, 12 июля. Представители законных сирийских властей в четверг вернулись в старинные кварталы города Дераа (110 км от Дамаска) Тарик-эс-Садд и Дераа-эль-Балад, которые контролировали оппозиционные формирования.
Об этом сообщила телестанция Al Arabiya.
По ее информации, в район вошли также подразделения российской военной полиции, которые будут поддерживать меры безопасности. Ранее было достигнуто соглашение о примирении между боевиками и сирийскими властями. Как сообщило агентство SANA, оппозиционеры приняли условия капитуляции и согласились сдать оружие.
Большая часть Дераа находится под защитой сирийской армии. В результате достигнутых договоренностей о примирении власти восстановят контроль над кварталами Дераа-эль-Балад, Тарик-эс-Садд, Эль-Маншиа, Гирз и лагерем беженцев Назихин, которые служили с 2012 года основными форпостами вооруженной оппозиции.
Как отмечает газета Daily Star, поднятие в четверг сирийского национального флага над зданием муниципалитета Дераа имеет символическое значение. В марте 2011 года в этом городе начались антиправительственные волнения, которые распространились затем на другие районы и переросли в вооруженную конфронтацию с властями.
Сирийская армия с конца июня вернула под контроль 80% территории провинции Дераа, которая была захвачена бандформированиями в 2012 году. Войска и представители законных властей вступили в четверг в город Тофас, служивший оплотом боевиков к западу от Дераа. Переговоры о капитуляции вооруженных оппозиционеров идут сейчас в городах Нава, Джасем и Энхель.
6 июля в руки сирийских властей перешел контрольно-пропускной пункт «Насиб» на границе с Иорданией. Как заявил губернатор провинции Дераа Халед аль-Ханнус, в ближайшее время будет возобновлено транспортное сообщение по стратегической автотрассе Дамаск — Амман.
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