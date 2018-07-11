Более 900 человек за сутки покинули южную зону деэскалации в Сирии

Об этом говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе российского Центра по примирению враждующих сторон. «Российскими представителями продолжается работа в районах примирения со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации», — сказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков Уточняется, что за прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышли 952 мирных жителя. Ранее, как сообщало ФАН, Россия зафиксировала восемь случаев нарушения перемирия в Сирийской Арабской Республике за сутки.