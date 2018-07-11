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Более 900 человек за сутки покинули южную зону деэскалации в Сирии
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Более 900 человек за сутки покинули южную зону деэскалации в Сирии 

RT на русском 11 июля 2018
Фото: RT на русском
Об этом говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе российского Центра по примирению враждующих сторон.
«Российскими представителями продолжается работа в районах примирения со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации», — сказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.
Уточняется, что за прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышли 952 мирных жителя.
Ранее, как сообщало ФАН, Россия зафиксировала восемь случаев нарушения перемирия в Сирийской Арабской Республике за сутки.
RT на русском: последние новости
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