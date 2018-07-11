Армия Израиля сообщила о выстреле истребителя в арабов, запускавших горящие шары из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. / ТАСС /. Израильский самолет в среду сделал выстрел в сторону группы палестинцев в секторе Газа , запускавших воздушные шары с прикрепленными горящими предметами в сторону еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Ранее сегодня (11 июля) самолет Армии обороны Израиля ударил близ группы палестинцев, запускавших воздушные шары с горящими предметами в сторону Израиля , — говорится в распространенном военными коммюнике. — Кроме этого, солдаты обнаружили палестинца, пытавшегося проникнуть сквозь пограничное заграждение в южной части сектора Газа с целью нанесения ущерба инфраструктуре безопасности и нападения на израильских солдат". «Палестинец был задержан, при нем обнаружены возгорающиеся материалы и инструменты для резки металла», — добавили военные.

Палестинские радикалы начали запускать горящих воздушных змеев и шары в сторону Израиля в ходе стартовавшей в конце марта у забора безопасности на границе сектора Газа массовой протестной акции, получившей название «Марш возвращения». Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не всех змеев и не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных ими на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.

В ходе начавшегося 30 марта «Марша возвращения» арабы требуют осуществления права возвращения палестинских беженцев к родным очагам. Каждую пятницу демонстрации у границы сектора Газа оборачиваются столкновениями и беспорядками. Всего, по данным палестинского Минздрава, с 30 марта в стычках в приграничных с Израилем районах сектора Газа погибли более 120 арабов, более 13 тыс. жителей сектора получили ранения.