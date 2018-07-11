Какая стратегия стоит за частыми визитами Нетаньяху в Москву

Парад в День Победы в Москве проходил, на первый взгляд, так же, как и каждый год до этого. 9 мая Россия праздновала на Красной площади победу Советского Союза над нацистской Германией и ее военной машиной. Мимо верховного главнокомандующего российской армией Владимира Путина и приглашенных гостей проходили тысячи солдат всех родов войск, сопровождаемые военной техникой.

За военным парадом последовала акция «Бессмертный полк». Десятки тысяч россиян прошли мимо кремлевских стен с портретами своих предков, служивших во время Второй мировой войны в Красной Армии. К акции присоединился и Владимир Путин, несший портрет своего отца. Но не российский президент был неожиданным почетным участником акции, а Беньямин Нетаньяху

Израильский премьер, конечно, не имеет родственников, сражавшихся в Красной Армии. Поэтому он нес портрет украшенного многочисленными наградами красноармейца-еврея, уже стариком иммигрировавшего в начале 70-х годов из Советского Союза в Израиль

У шедшего рядом с Путиным по Красной площади Нетаньяху на лацкане пиджака была закреплена георгиевская ленточка, которую российская государственная пропаганда объявила главным символом победы России в «Великой отечественной войне». Ленточка в черно-оранжевую полоску стала также символом поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе, считающих, что в Киеве орудует фашистский режим.

Вот уже много лет, как ни один ведущий западный политик не решается приезжать на московские парады, не говоря уже о том, чтобы носить на лацкане этот неоднозначный — а на Украине вообще запрещенный — символ под стать самым страстным поклонникам Путина. Но израильский премьер это делает. Почему же Нетаньяху вот так дает использовать себя Владимиру Путину, главе государства, заключившего союз с Тегераном и нападающего на соседние страны?

То, что может показаться отсутствием политического инстинкта, на самом деле является стратегией, к которой относится и визит Нетаньяху в среду. В преддверье саммита Путин-Трамп Нетаньяху встречается с российским президентом и посетит в числе немногих западных глав правительств один из матчей Чемпионата мира по футболу в Москве. Иерусалим ищет новых партнеров. За проявлениями уважения скрывается значительно большее, чем просто симпатия Нетаньяху к Путину, охотно изображающему из себя филосемита и вообще первым из российских глав государства посетившему Израиль. В международной ситуации, когда США как традиционная держава-защитница Израиля все меньшее внимание уделяет Ближнему Востоку, Иерусалим ищет новых партнеров. Поэтому Нетаньяху пытается с помощью умелой дипломатии встроиться в российские дискурсы.

Он все время хочет убедить Кремль в том, что Иран — угроза существованию Израиля. Так, в разговоре с Путиным в мае он провел параллель между нацистской Германией и Ираном, стремящимся через 73 года после Холокоста уничтожить Израиль. Когда Нетаньяху отдает дань памяти российских жертв Второй мировой войны и вспоминает советских солдат, освободивших Освенцим , он думает о настоящем. Это своеобразный призыв к Кремлю держать Тегеран в узде.

Об этом пойдет речь и во время визита Нетаньяху в среду. Он вряд ли может рассчитывать на то, что Путин откажется от сделки с Ираном. Но в том, что касается присутствия Ирана в Сирии , возможны варианты. Вот уже несколько лет Москва терпимо относится к атакам Иерусалима на сирийские и иранские цели в Сирии. Правда, время от времени возникает напряжение, когда Москва, как, например, в апреле, грозит поставить зенитно-ракетные системы С-300 сирийский армии, но поведение Нетаньяху в День Победы, судя по всему, произвело в Москве должное впечатление.

Москва не будет мешать Иерусалиму и в дальнейшем, но только до того момента, пока у нее не появится ощущение, что Иерусалим желает смены правительства в Сирии. Как сообщается, Израиль атаковал в воскресенье сирийскую военно-воздушную базу Т4, где помимо прочего размещены иранские дроны.

С поддержанным российскими ВВС победоносным шествием Асада Иерусалим, как кажется, готов мириться, пока Асад не ищет конфронтации с Израилем. Но только не с присутствием Ирана у его границ. Эта проблема стоит сейчас особенно остро, так как Асад вот-вот окончательно вернет себе контроль над пограничной с Израилем областью на Голанских высотах в провинции Дараа.

Сейчас израильтяне опасаются, что уже через пару недель боевики Хезболлы и стражи исламской революции Тегерана займут позиции вдоль демилитаризованной зоны 1974 года. Израильские эксперты исходят из того, что Касем Сулеймани , влиятельный командующий спецподразделением «эль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, рассматривает Сирию как плацдарм для борьбы с Израилем.

Напряженность между Москвой и Тегераном

Как говорят, недавно Москва намекнула Иерусалиму и Вашингтону о своем желании держать иранцев на расстоянии минимум 80 километров от границы с израильским Голаном. Это должно стать одной из тем для обсуждения во время встречи Путина и Трампа. Сможет ли Россия выполнить это обещание? В последнее время между Москвой и Тегераном возникла напряженность, так как Москва призвала всех участников конфликта предоставить юго-запад Сирии армии Асада. При этом имелись в виду не только вооруженные силы США в сирийско-иракской пограничной зоне, но и иранцы.

Их длительное присутствие в Сирии, когда опасность для власти Асада, как кажется, миновала, уже не в интересах Москвы. Но влияние Москвы на Тегеран ограничено. Отход из Сирии, как того желает Израиль, означал бы для Ирана потерю новых стратегических позиций в регионе. А такого Москва вряд ли может требовать от Тегерана.