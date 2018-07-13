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Турция призвала США ускорить процесс выдачи Гюлена
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Турция призвала США ускорить процесс выдачи Гюлена 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Mustafa Kaya globallookpress.com
Турция призывает Соединённые Штаты ускорить процесс выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена по делу о попытке государственного переворота в июле 2016 года.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, выступая перед журналистами.
«Главари FЕТО живут в США. Не могу сказать, что всё идет так быстро, как нам хотелось бы, процесс выдачи Гюлена нужно ускорить. Мы передали и будем передавать США новые сведения о FЕТО», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что представители Госдепа, Министерства юстиции и МВД США 13 июля обсудят с турецкой стороной вопрос о выдаче Фетхуллаха Гюлена, а также борьбу с его организацией FETO.
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