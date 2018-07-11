Опрос: за последние два года в мире вырос уровень общественного беспокойства

Большинство людей считают, что уровень опасности в мире возрос за последние два года, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Global Challenges Foundation. Причиной тому указан рост преступлений на политической почве, а также распространение оружия массового поражения.

В опросе приняли участие более 10 тысяч человек из 10 стран.

Шесть из десяти респондентов считают, что уровень опасности в мире на сегодняшний день выше, чем два года назад. Военные конфликты и ядерное и химическое оружие воспринимают как более серьезные угрозы общественной безопасности, чем рост населения или климатические изменения.

"Очевидно, что современные системы международного сотрудничества больше не помогают людям чувствовать себя в безопасности", — сказал Матс Андерсон, вице-председатель Global Challenges Foundation.