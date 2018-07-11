Опрос: за последние два года в мире вырос уровень общественного беспокойства 

Большинство людей считают, что уровень опасности в мире возрос за последние два года, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Global Challenges Foundation. Причиной тому указан рост преступлений на политической почве, а также распространение оружия массового поражения.
В опросе приняли участие более 10 тысяч человек из 10 стран.
Шесть из десяти респондентов считают, что уровень опасности в мире на сегодняшний день выше, чем два года назад. Военные конфликты и ядерное и химическое оружие воспринимают как более серьезные угрозы общественной безопасности, чем рост населения или климатические изменения.
"Очевидно, что современные системы международного сотрудничества больше не помогают людям чувствовать себя в безопасности", — сказал Матс Андерсон, вице-председатель Global Challenges Foundation.
Напряженные отношения между НАТО и Россией, конфликты в Сирии, Йемене и Украине, Иран и Северная Корея в качестве ядерных держав — все это дестабилизирует общество, считает Андресон.
Ранее в США назвали самого опасного лидера в мире, по мнению большинства американцев.