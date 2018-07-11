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Израильтяне собрали и переправили сотни подарков для беженцев в Сирии
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Израильтяне собрали и переправили сотни подарков для беженцев в Сирии 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июл — РИА Новости. Израильтяне, живущие на Голанских высотах, собрали сотни посылок с подарками для беженцев в соседней Сирии и с помощью военных переправили их через границу, сообщила армейская пресс-служба.
Акция призвана поддержать сирийцев, которые ищут спасения от боевых действий в палаточных лагерях, разбитых на сирийской стороне Голан в непосредственной близости от контролируемых Израилем территорий.
"Региональный совет Голанских высот открыл центр сбора пожертвований, куда за прошедшую неделю поступили сотни посылок… включая подарки — игрушки, карандаши, конфеты и письма — от детей Голан", — сказано в пресс-релизе.
Собранные припасы были переданы военным, которые минувшей ночью переправили их через пограничные заграждения.
Израильтяне, хотя и отказываются допускать к себе беженцев, перебрасывают в сопредельные районы Сирии десятки тонн гуманитарных грузов. Стянув на Голанские высоты дополнительные танковые и артиллерийские части, они предупреждают власти соседней страны, что не потерпят нарушения договоренностей о демилитаризации полосы разъединения, где обосновались беженцы.
"Мы, жители Голан, смотрим через забор и видим людей, бегущих с полей смерти вместе со своими детьми и жмущихся к границе Израиля. Мы чувствуем моральный долг… помочь им и, насколько это возможно, выстроить гуманные отношения с теми, кто всегда был нашими соседями", — говорит инициатор акции, глава регионального совета Голанских высот Эли Малка.
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