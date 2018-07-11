В Киеве заявили о пяти обстрелах со стороны ополченцев в среду 

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило в среду, что ополченцы с начала суток пять раз открывали огонь по позициям силовиков в Донбассе, потерь среди военных нет.
"С полуночи зафиксировано пять прицельных вражеских обстрелов. Потерь среди наших военнослужащих в результате боевых действий с начала текущих суток нет", — сказал на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.