Саудовская Аравия пожаловалась в ООН на вторжение иранских судов

Согласно агентству, иранские лодки и катера неоднократно «вторгались» в закрытые районы вблизи месторождений и нефтяных платформ в территориальных водах Саудовской Аравии. При этом не сообщается, являлись ли эти корабли военными или гражданскими.

По заявлению постпреда Саудовской Аравии в ООН Абдаллы аль-Муаллими, количество нарушений увеличилось, несмотря на предыдущие ноты протеста в адрес Тегерана и генсека ООН, что вынудило Эр-Рияд «принять необходимые меры в соответствии с действующими в королевстве нормами».