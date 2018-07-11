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Саудовская Аравия пожаловалась в ООН на вторжение иранских судов
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Саудовская Аравия пожаловалась в ООН на вторжение иранских судов 

РИА Новости 11 июля 2018
ДУБАЙ, 11 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия обратилась в ООН с жалобой на вторжение иранских судов в акваторию своих нефтяных месторождений в Персидском заливе, сообщает в среду эмиратское информационное агентство WAM.
Согласно агентству, иранские лодки и катера неоднократно «вторгались» в закрытые районы вблизи месторождений и нефтяных платформ в территориальных водах Саудовской Аравии. При этом не сообщается, являлись ли эти корабли военными или гражданскими.
По заявлению постпреда Саудовской Аравии в ООН Абдаллы аль-Муаллими, количество нарушений увеличилось, несмотря на предыдущие ноты протеста в адрес Тегерана и генсека ООН, что вынудило Эр-Рияд «принять необходимые меры в соответствии с действующими в королевстве нормами».
При определении морской границы в Персидском заливе Саудовская Аравия ссылается на соглашение с шахским Ираном от 1968 года.
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