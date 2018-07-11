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В Ираке опробуют в бою 122-мм колесную самоходку
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В Ираке опробуют в бою 122-мм колесную самоходку 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Иракские колесные самоходные орудия, вооруженные 122-мм гаубицей, в ближайшее время будут впервые задействовано в боях. Как стало известно, подразделения федеральной полиции завершили подготовку к операции в центральной части страны против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.
Информация о создании этих САУ впервые появилась весной 2018 года. Иракское МВД, сражающееся вместе с национальной армией против экстремистов, было вынуждено собственными силами компенсировать понесенные потери в боевой технике. Поэтому в последнее время началось интенсивное возвращение в строй оружия, оставшегося в стране еще со времен Саддама Хусейна.
Среди «реанимированных» образцов — известная советская гаубица Д-30. Стражи порядка раньше применяли ее в буксируемом варианте. Теперь было решено сделать самоходную версию. В качестве платформы выбрали автомобили Scania.
Орудие получило возможность кругового обстрела. За кабиной расположили ящики для размещения боеприпасов. Иракские источники сообщали, что в боекомплект данной САУ вошли активно-реактивные снаряды, поражающие цели на дистанции 17 500 метров. Максимальная скорострельность самоходки — 8 выстрелов в минуту. Для устойчивости машина оборудована аутригерами.
Иракские силовики — не первые, кто начал создавать колесные САУ, оснащенные гаубицами Д-30. Так, в ходе войны в Сирии аналогичные установки были замечены как у бойцов правительственных войск, так и у боевиков. А в Египте в 2016 году производили самоходки на шасси российских вездеходов «Урал-4320».
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