В Ираке опробуют в бою 122-мм колесную самоходку

Иракские колесные самоходные орудия, вооруженные 122-мм гаубицей, в ближайшее время будут впервые задействовано в боях. Как стало известно, подразделения федеральной полиции завершили подготовку к операции в центральной части страны против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Информация о создании этих САУ впервые появилась весной 2018 года. Иракское МВД , сражающееся вместе с национальной армией против экстремистов, было вынуждено собственными силами компенсировать понесенные потери в боевой технике. Поэтому в последнее время началось интенсивное возвращение в строй оружия, оставшегося в стране еще со времен Саддама Хусейна.

Среди «реанимированных» образцов — известная советская гаубица Д-30. Стражи порядка раньше применяли ее в буксируемом варианте. Теперь было решено сделать самоходную версию. В качестве платформы выбрали автомобили Scania.

Орудие получило возможность кругового обстрела. За кабиной расположили ящики для размещения боеприпасов. Иракские источники сообщали, что в боекомплект данной САУ вошли активно-реактивные снаряды, поражающие цели на дистанции 17 500 метров. Максимальная скорострельность самоходки — 8 выстрелов в минуту. Для устойчивости машина оборудована аутригерами.