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В Сирии модернизировали бронированных ветеранов
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В Сирии модернизировали бронированных ветеранов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Разработанные еще в 50-е годы советские Т-55 продолжают оставаться самыми массовыми танками сирийской армии. Наряду с современными Т-90А и Т-72Б3 они принимают активное участие в сражениях против террористов. Так, сейчас их можно увидеть в репортажах из провинции Деръа.
Здесь задействованы как ранние версии «пятьдесят пятых», так и самая совершенная модификация — АМВ. Ее легко распознать по установленным на башне, в передней части корпуса и бортовых экранах, динамической защите «Контакт-1».
Правда в результате многолетней эксплуатации и вражеских обстрелов, у большей части этих танков блоки этой, как ее еще называют, «реактивной брони» сорваны. Но, как оказалось, машины этой модификации по живучести превосходят первые Т-72 разработки середины 70-х годов.
Еще одним отличием Т-55АМВ является наличие лазерного дальномера и специального прицела, который может наводить на цель запускаемые через ствол ракетные снаряды. Именно в ходе сирийской войны они впервые были успешно опробованы.
Также на вооружении правительственных войск имеются Т-55 с созданными в Сирии противоракетными комплексами оптико-электронного противодействия «Мираж» и тепловизорами «Гадюка».
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