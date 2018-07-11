В Сирии модернизировали бронированных ветеранов

Разработанные еще в 50-е годы советские Т-55 продолжают оставаться самыми массовыми танками сирийской армии. Наряду с современными Т-90А и Т-72Б3 они принимают активное участие в сражениях против террористов. Так, сейчас их можно увидеть в репортажах из провинции Деръа

Здесь задействованы как ранние версии «пятьдесят пятых», так и самая совершенная модификация — АМВ. Ее легко распознать по установленным на башне, в передней части корпуса и бортовых экранах, динамической защите «Контакт-1».

Правда в результате многолетней эксплуатации и вражеских обстрелов, у большей части этих танков блоки этой, как ее еще называют, «реактивной брони» сорваны. Но, как оказалось, машины этой модификации по живучести превосходят первые Т-72 разработки середины 70-х годов.

Еще одним отличием Т-55АМВ является наличие лазерного дальномера и специального прицела, который может наводить на цель запускаемые через ствол ракетные снаряды. Именно в ходе сирийской войны они впервые были успешно опробованы.