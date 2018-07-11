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У сирийских боевиков нашли французские противотанковые системы
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У сирийских боевиков нашли французские противотанковые системы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сирийская армия захватила в провинции Даръа на юге страны несколько французских противотанковых комплексов APILAS.
Реактивные противотанковые гранатометы французского производства были захвачены вместе с боеприпасами для стрелкового оружия и минометов, противотанковыми минами. Defence Blog опубликовал фотографии трофеев, сделанные местными журналистами.
APILAS — одноразовая реактивная противотанковая граната производства французского концерна Matra. Калибр системы 112 миллиметров, она серийно выпускается с 1983 года. Кумулятивная граната заключена в пластиковую трубу с прицелом — после выстрела он снимается и используется вновь. Дальность стрельбы с плеча составляет 50 метров, при использовании станка и электронно-оптического прицела эффективная дальность стрельбы по танкам возрастает до 500 метров. В полете граната стабилизируется вращением, при попадании пробивает 700 миллиметров брони или два метра бетона.
Французские гранатометы находят у сирийских боевиков не впервые — в 2015 году несколько единиц этого оружия были изъяты из арсеналов Свободной сирийской армии. По некоторым данным, APILAS попали в Сирию из Иордании, куда поставлялись официально.
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