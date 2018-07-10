Сергей Нарышкин принял участие в совещании по вопросам антитеррора 

В центре внимания на встрече находились вопросы борьбы с опасностью усиления деятельности на территории Афганистана террористической организации ИГИЛ (группировка запрещена в Российской Федерации).
Как сообщили в пресс-бюро СВР России, в ходе встречи было достигнуто понимание «необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам».
Кроме того, в ходе обмена мнениями была подчеркнута важность активизации участия региональных держав в деле урегулирования конфликта в Афганистане.