Сергей Нарышкин принял участие в совещании по вопросам антитеррора

Как сообщили в пресс-бюро СВР России, в ходе встречи было достигнуто понимание «необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ из Сирии Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам».

Кроме того, в ходе обмена мнениями была подчеркнута важность активизации участия региональных держав в деле урегулирования конфликта в Афганистане.