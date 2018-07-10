В ООН назвали число детей, задействованных в боевых действиях в Сирии

МОСКВА , 10 июл — РИА Новости . Более 900 детей были использованы в Сирии в 2017 году для выполнения функций, связанных с ведением боевых действий, говорится в докладе генсека ООН «Дети и вооруженные конфликты», который был опубликован во вторник на сайте Организации Объединенных наций.

Как пишет автор доклада, из-за продолжения ожесточенного конфликта в Сирии в 2017 году было зарегистрировано рекордно высокое число подтвержденных серьезных нарушений в отношении детей — 2896 случаев. Больше всего по-прежнему страдают гражданские лица, оказавшиеся в густонаселенных районах, осажденных главным образом правительственными силами, говорится в документе.

Согласно документу, в 2017 году был подтвержден 961 случай «вербовки и использования детей» (872 мальчика и 89 девочек). Это на 13% больше, чем в 2016 году, сравнивают авторы.

"Девяносто процентов детей (861 человек) использовались для выполнения функций, связанных с ведением боевых действий; 26 процентам (254) не исполнилось 15 лет. В 36 из общего числа подтвержденных случаев дети имели иностранное происхождение, и по меньшей мере 16 детей были убиты в ходе боевых действий", — сказано в документе.

Число случаев вербовки и использования детей со стороны террористической группировки ИГ* увеличилось в 2017 году более чем вдвое, отмечает автор доклада.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>