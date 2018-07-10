В Минобороны высказались о гибели россиян от рук ИГ

В Минобороны опровергли сообщения о гибели военных при теракте в Сирии

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о якобы гибели в Сирии российских военнослужащих в результате теракта, сообщила пресс-служба Минобороны России. "Сообщение интернет-издания "Лента.ру" со ссылкой на информационные ресурсы террористической группировки ИГИЛ* о якобы гибели в Сирии российских военнослужащих в результате теракта — очередной фейк", — говорится в сообщении. Как сообщили в российском военном ведомстве, "никаких потерь российских военнослужащих, как в провинции Дейр-эз-Зор , так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет". "Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме", — говорится в сообщении. *Террористическая организация, запрещенная в России