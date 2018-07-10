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В Минобороны высказались о гибели россиян от рук ИГ
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В Минобороны опровергли сообщения о гибели военных при теракте в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о якобы гибели в Сирии российских военнослужащих в результате теракта, сообщила пресс-служба Минобороны России.
"Сообщение интернет-издания "Лента.ру" со ссылкой на информационные ресурсы террористической группировки ИГИЛ* о якобы гибели в Сирии российских военнослужащих в результате теракта — очередной фейк", — говорится в сообщении.
Как сообщили в российском военном ведомстве, "никаких потерь российских военнослужащих, как в провинции Дейр-эз-Зор, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет".
"Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме", — говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Комментарии23  Ещё 9 источников 
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