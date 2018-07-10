Главы разведок Ирана, КНР, Пакистана и РФ обсудили угрозу перехода ИГ в Афганистан 

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Руководители разведслужб Ирана, Китая, Пакистана и России обсудили совместные меры против угрозы проникновения боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на территорию Афганистана.
Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи глав разведслужб четырех стран в Исламабаде. С российской стороны в ней принял участие глава СВР Сергей Нарышкин.