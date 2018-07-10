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Главы разведок Ирана, КНР, Пакистана и РФ обсудили угрозу перехода ИГ в Афганистан
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Главы разведок Ирана, КНР, Пакистана и РФ обсудили угрозу перехода ИГ в Афганистан 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Руководители разведслужб Ирана, Китая, Пакистана и России обсудили совместные меры против угрозы проникновения боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на территорию Афганистана.
Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи глав разведслужб четырех стран в Исламабаде. С российской стороны в ней принял участие глава СВР Сергей Нарышкин.
"Достигнуто понимание необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ (старое название ИГ — прим. ТАСС) из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам", — сообщил представитель СВР.
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