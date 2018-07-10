Нетаньяху допросили перед визитом к Путину

11 июля израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетит Москву , встретится с российским президентом на предмет «иранского влияния» и поприсутствует на полуфинальном матче Англия Хорватия . Но накануне политик в очередной раз был допрошен полицией в рамках заведённых против него трёх уголовных дел.

Только на протяжении 2017 года следователи семь раз допрашивали Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по так называемым делам 1000 и 2000, в рамках которых полиция выясняла подробности якобы неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов и о предполагаемых попытках влияния на редакционную политику газеты Yedioth Ahronoth. Нынешний допрос связан с делом 4000, где Нетаньяху сталкивается с обвинениями в том, что в качестве министра связи в период между 2014 и 2017 годами обеспечил нормативные льготы в размере сотен миллионов долларов для Bezeq Telecom Israel, основной телекоммуникационной компании страны, контролируемой бизнесменом Шаулом Еловичем. В обмен он вроде как получил благосклонное освещение деятельности своего правительства на популярном новостном интернет-ресурсе Walla!.

Премьер Израиля отрицает все обвинения и утверждает, что коррупционные дела, заведённые в отношении него, выдуманы политическими противниками и врагами. Масла в огонь коррупционного скандала добавляет жена главы кабинета министров Сара, которую 21 июня следственные органы обвинили в мошенничестве, обмане общественного доверия и растрате государственных средств.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrew Parsons

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой

До сих пор партнёры по правящей коалиции поддерживали Нетаньяху, заявляя, что ждут решения генерального прокурора, однако если ему будет предъявлено официальное обвинение, они могут также прибегнуть к политическому давлению, чтобы вынудить премьера уйти в отставку, отмечает Middle East Eye. Нетаньяху может также назначить внеочередные выборы, чтобы попытаться приостановить судебное разбирательство и заручиться поддержкой населения — как показывают опросы, партия Нетаньяху «Ликуд», скорее всего, оставит далеко позади своих оппонентов, считает издание. В то же время стоит отметить, что Нетаньяху никогда не побеждал с большим отрывом, а зависимость от других партий для формирования коалиции делало его политически зависимым от порой довольно непростых партнёров.