Нетаньяху допросили перед визитом к Путину 

11 июля израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетит Москву, встретится с российским президентом на предмет «иранского влияния» и поприсутствует на полуфинальном матче Англия — Хорватия. Но накануне политик в очередной раз был допрошен полицией в рамках заведённых против него трёх уголовных дел.
Только на протяжении 2017 года следователи семь раз допрашивали Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по так называемым делам 1000 и 2000, в рамках которых полиция выясняла подробности якобы неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов и о предполагаемых попытках влияния на редакционную политику газеты Yedioth Ahronoth. Нынешний допрос связан с делом 4000, где Нетаньяху сталкивается с обвинениями в том, что в качестве министра связи в период между 2014 и 2017 годами обеспечил нормативные льготы в размере сотен миллионов долларов для Bezeq Telecom Israel, основной телекоммуникационной компании страны, контролируемой бизнесменом Шаулом Еловичем. В обмен он вроде как получил благосклонное освещение деятельности своего правительства на популярном новостном интернет-ресурсе Walla!.
Премьер Израиля отрицает все обвинения и утверждает, что коррупционные дела, заведённые в отношении него, выдуманы политическими противниками и врагами. Масла в огонь коррупционного скандала добавляет жена главы кабинета министров Сара, которую 21 июня следственные органы обвинили в мошенничестве, обмане общественного доверия и растрате государственных средств.
Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andrew Parsons
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой
До сих пор партнёры по правящей коалиции поддерживали Нетаньяху, заявляя, что ждут решения генерального прокурора, однако если ему будет предъявлено официальное обвинение, они могут также прибегнуть к политическому давлению, чтобы вынудить премьера уйти в отставку, отмечает Middle East Eye. Нетаньяху может также назначить внеочередные выборы, чтобы попытаться приостановить судебное разбирательство и заручиться поддержкой населения — как показывают опросы, партия Нетаньяху «Ликуд», скорее всего, оставит далеко позади своих оппонентов, считает издание. В то же время стоит отметить, что Нетаньяху никогда не побеждал с большим отрывом, а зависимость от других партий для формирования коалиции делало его политически зависимым от порой довольно непростых партнёров.
С момента первого расследования в отношении Нетаньяху минуло уже почти 20 лет. Но несмотря на то, что обвинительное заключение «становится всё ближе», премьер будет сражаться до конца и стараться подтвердить на выборах тезис «нация со мной». До сих пор глава израильского кабмина придерживался трёхкомпанентной стратегии. Во-первых, он демонстрирует стабильность коалиции правительства, которая очутилась на грани развала, при том, что мог бы разрешить этот кризис парой звонков. Во-вторых, усиливает координацию с администрацией США и создаёт впечатление о том, что, когда дело касается отношений Израиля с президентом Дональдом Трампом, в Израиле нет альтернативы Нетаньяху. В-третьих, с помощью инсайдов анонимных источников СМИ осуществляется давление на силовиков, при том, что внешне создаётся впечатление, что именно система преследует Нетаньяху.