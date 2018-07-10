Россия поможет Сирии восстановить электростанции

МОСКВА , 10 июл — РИА Новости Россия поможет Сирии в восстановлении электростанций, обсуждается также увеличение мощностей уцелевших после атак террористов ТЭС, заявил РИА Новости министр электроэнергии САР Зухейр Харбутли.

Министр рассказал, что в результате атак боевиков на электросети порядка 50% ТЭС в стране вышли из строя. «После вывода боевиков с севера Хомса и с юга Хамы технические бригады начали восстановление ТЭС „аз-Зара“, она будет введена в эксплуатацию в конце года, мощность ее порядка 180 МВт», — заявил министр.

Харбутли рассказал, что в октябре обсудил в ходе визита российской делегации с замминистра энергетики РФ Кириллом Молодцовым сотрудничество РФ и Сирии в восстановлении электросистем САР, в том числе необходимость постройки новых ТЭС для обеспечения электроэнергией провинции Дейр-эз-Зор . По словам министра, обсуждалось также увеличение до 600 МВт мощности ТЭС «Тишрин», обеспечивающей энергией южные районы, и других ТЭС.

" (Обсудили) также восстановление и запуск трех генераторов ТЭС в Алеппо, каждый из них мощностью в 200 МВт", — рассказал министр.

Министр сообщил российской делегации, что в ближайшие годы Сирии понадобится порядка 2,3 тысячи МВт электроэнергии общей стоимостью в 1,8 миллиарда евро. По его словам, делегация РФ выразила готовность Москвы профинансировать эти проекты и провести необходимые исследования, а также подготовить кадры для этих нужд.

В конце января Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии. Как пояснял журналистам первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер , обсуждается реконструкция четырех тепловых электростанций в Сирии, участие в проекте может принять компания «Технопромэкспорт», входящая в госкорпорацию «Ростех»

В феврале министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что дорожная карта подписана также и в нефтегазовой отрасли, и российские компании рассматривают возможность проведения геологоразведки в Сирии и восстановления существующих месторождений. В апреле он сообщил, что компании приступили к работам в Сирии, не уточнив название компаний и вид работ.

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