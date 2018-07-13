Готов ли Трамп смягчить санкции против иранской нефти? 

Москва, 13 июля — «Вести. Экономика» Некоторые из ближайших союзников США пытаются найти способ обойти вводимые администрацией Дональда Трампа санкции против Тегерана и Вашингтону, возможно, придется пересмотреть свою цель по нулевому сокращению экспорта иранской нефти. Агентство Bloomberg недавно сообщило, ссылаясь на неназванные информированные источники, что Япония собирается прекратить загрузку иранской нефти уже в сентябре, если не удастся получить исключение от Государственного департамента. Ранее Южная Корея опровергла информацию о прекращении закупки иранской нефти в июле. В то же время страна, которая является одним из крупнейших мировых импортеров ∎черного золота∎, не опровергла сообщения о проблемах со страхованием танкеров (некоторые ведущие морские страховщики отказываются работать с иранскими судами из-за угрозы санкций). Индия — другой наглядный пример. С начала года самая быстрорастущая экономика в мире импортировала иранскую нефть в среднем по 588 тыс. баррелей в сутки. Этот показатель сделал её вторым крупнейшим клиентом Ирана после Китая. Индия не скрывает своих опасений по поводу американских ограничений.
После выхода США из ядерной сделки Иран вновь оказался под санкциями. Некоторые крупные компании — Renault, Total, Peugeot — уже покинули страну. Однако Ирану к такому положению дел не привыкать: он жил с ограничениями Запада с начала 1950-х годов и как-то Но проблема не только в сырьевых товарах. Нефтяные клиенты Ирана также активно работали над улучшением двусторонних отношений после подписания ядерной сделки. ∎Еще недавно японские компании рассматривали Иран как чрезвычайно привлекательное инвестиционное направление∎, — заявил Japan Times старший экономист Japan Research Institute Ltd. Япония далеко не единственная остро нуждающаяся в нефти страна, которая искала новые инвестиционные возможности в Иране. Индия планировала вложить значительные средства в Иран. Но на этой неделе Тегеран раскритиковал Дели за невыполнение обещания о финансировании расширения стратегического порта. Заместитель посла Тегерана в Индии предупредил, что Иран лишит ее ∎особых привилегий∎, если она перестанет покупать иранскую нефть. Для Японии, Южной Кореи и Индии поставка нефти является одним из ключевых экономических вопросов. ∎Мы находимся в сложной ситуации, поскольку должны слушать США, но в то же время Иран является важным поставщиком нефти и газоконденсата, — заявил Bloomberg научный сотрудник Корейского института энергетической экономики. — Мы имеем дело с Трампом и его непредсказуемость вызывает озабоченность среди нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний Азии, в результате чего им приходится сокращать свои поставки из Ирана еще до введения санкций∎. Часть этой досады и беспокойства, похоже, была услышана в Вашингтоне. Накануне госсекретарь Майк Помпео сообщил: ∎Ряд стран приезжают в Соединенные Штаты и просят об исключении. Мы обязательно рассмотрим все эти обращения∎. Помпео не назвал ни одну страны, но заявление достаточно красноречивое. Вашингтон, возможно, готов согласиться на что-то более мягкое, чем нулевое сокращение экспорта для сохранения дружеских отношений с ключевыми азиатскими союзниками. Или, возможно, для администрации Трампа стало очевидным, что полный запрет экспорта иранской нефти приведет к резкому скачку цен на углеводороды в то время, когда республиканцы готовятся к промежуточным выборам в ноябре. А цены на бензоколонке, как известно, всегда находятся в центре внимания американских избирателей.