Как Сталин хотел с Турцией решить вопрос черноморских проливов 

«Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна» — такие слова из песни на стихи Михаила Исаковского, написанные в 1948 году, часто напевали в Советском Союзе. А ведь именно в это послевоенное время СССР заявил о своих претензиях и на турецкий берег, и на колонии в Африке!
Ещё в начальный период Второй мировой войны, во время своего визита в Берлин (12-14 ноября 1940 г.) нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов обсуждал с главой Германии А. Гитлером, среди прочего, вопрос о получении Советским Союзом военно-морских баз в проливах Босфор и Дарданеллы. В связи с чем Молотов пытался побудить Третий рейх посодействовать Советскому Союзу в давлении на Турцию или, по крайней мере, уговорить не препятствовать этому. Однако Гитлер не дал согласия.
В августе 1941 года Советский Союз и Великобритания договорились о совместной оккупации Ирана с целью воспрепятствовать деятельности германской агентуры в данной стране. После окончания Второй мировой войны союзники должны были вывести свои войска из Ирана, однако СССР не спешил выполнять это обязательство. В 1945 году в провинции Азербайджан на севере Ирана к власти пришли национально-демократические силы. Они провозгласили независимую от Ирана Демократическую Республику Южного Азербайджана и стремились к объединению с советским Азербайджаном. Следует вспомнить, что еще в 1920-1921 гг. РСФСР временно захватила каспийское побережье Ирана и провозгласила там Персидскую советскую республику, пытаясь распространить свою власть на весь Иран. То есть расширение советского государства на юг за счёт Ирана было предпринято уже не в первый раз. [С-BLOCK]
Когда 2 марта 1946 года Великобритания объявила о завершении вывода из Ирана своих войск (американские покинули страну ещё до 1 января того же года), СССР поступил прямо противоположным образом. 4 марта в Иран был введен дополнительный советский военный контингент, начавший движение к Тегерану. Это породило первый крупный политический конфликт холодной войны. 18 марта 1946 года правительство Ирана поставило перед Советом Безопасности ООН вопрос о советской агрессии. 24 марта СССР заверил Иран через своего посла, что завершил вывод своих частей из Ирана за полтора месяца. По некоторым данным, решающую роль в разрешении иранского кризиса сыграла угроза президента США Гарри Трумэна сбросить атомную бомбу на Баку.
Турция почти весь период Второй мировой войны оставалась нейтральной, а в начале 1945 года даже объявила войну Германии. Таким образом, СССР не имел предлога идти на захват турецкой территории. Вначале советское руководство пыталось договориться с США о помощи в деле пересмотра статуса проливов Босфор и Дарданеллы и большего благоприятствования советскому флоту. Но растущие разногласия между СССР и Америкой по большинству внешнеполитических тем привели к неуступчивости США и по этому вопросу. Тогда Сталин решил действовать напрямую. [С-BLOCK]
Ещё до конца войны, 19 марта 1945 года, Сталин денонсировал прежний договор с Турцией о взаимоотношениях и предложил заключить новый. Анкара выразила готовность предоставить СССР право свободного прохода флота через Проливы в случае войны. Сталин, надеясь на дальнейшие уступки Турции, начал формулировать территориальные претензии к ней. Основой для них послужило то, что при заключении в 1920 году соглашения с Турцией Ленин признал за ней земли Закавказья, не только входившие в Османскую империю перед Первой мировой войной, но и захваченные ею у Российской империи в 1918 году. На этих территориях до начала ХХ века проживали армяне и родственные грузинам лазы. Требование этих земель обосновывалось задачей «воссоединения исторических армянских и грузинских территорий с Арменией и Грузией». [С-BLOCK]
На Потсдамской конференции (июль-август 1945 г.) и Лондонском совещании министров иностранных дел (август 1945 г.) западные союзники, превращавшиеся в противников, не поддержали претензий СССР к Турции. В ноябре 1945 года духовный лидер армян католикос Геворг VI заявил о притязаниях Армении на турецкие земли, которые армяне заселили до 1915 года. 20 декабря 1945 года газета «Правда» напечатала статью с «обоснованием» аналогичных претензий к Турции со стороны Грузии. Согласно этим проектам, Советский Союз должен был распространиться до рубежа, до которого доходили русские войска в Первой мировой войне, включая города Эрзурум и Трабзон.
Иранский кризис был использован также для давления на Турцию и движения советских войск к её границам. Его окончание не привело к нормализации отношений с Турцией. 7 августа 1946 года СССР предъявил Турции официальную ноту, в которой потребовал пересмотра вопроса черноморских проливов. При поддержке западных держав Турция отвергла советские притязания.
СССР стянул к границе с Турцией войска, но до войны дело не дошло. По воспоминаниям советского маршала И. Х. Баграмяна, только очередное обещание США применить ядерное оружие удержало Советскую армию от вторжения в Турцию. Советская угроза стала главной причиной, побудившей Турцию в 1952 году вступить в НАТО. СССР официально дезавуировал свои требования к Турции только в 1953 году, после смерти Сталина. [С-BLOCK]
Италия как союзник гитлеровской Германии была лишена своих колоний в Африке — Ливии, Эритреи и Сомали. Над ними должна была быть установлена опека ООН. Сталин полагал, что Советский Союз мог рассчитывать на мандат ООН на управление как минимум одной из этих бывших колоний. Наиболее привлекательной считалась Ливия, расположенная на побережье Средиземного моря. Сталин и Молотов хотели бы получить также два из островов Додеканес в Эгейском море, которые ранее также принадлежали Италии, а теперь должны были быть переданы Греции. Молотов огласил пожелания СССР на Лондонском совещании министров иностранных дел в августе 1945 года, чем вызвал шок у своих коллег из Англии и США. Но несмотря на их испуг, запросы СССР не были удовлетворены даже в отношении базы для торгового флота.
Следует заметить, что СССР всё-таки достались военно-морские базы в бывших итальянских колониях, когда последние стали независимыми государствами, уже после смерти Сталина. В 1969 году Советский Союз построил первоклассный порт в Бербере (Сомали). Но использовал его только до 1977 года, потом вынужден был оставить его по причине изменения политической обстановки в Сомали. Однако в то же время он получил базу в Нокре (Эфиопия, ныне Эритрея) на Красном море, которая была в распоряжении нашей страны до 1991 года.