Израиль пригрозил ответить на попытки Ирана обосноваться у его границ с САР

Он пригрозил, что ответственность за такие случаи ляжет также на власти Сирии , которые, по словам министра, заплатят за это «высокую цену».

"Мы замечаем со стороны элементов, идентифицируемых как часть сил (проиранской — ред.) оси, попытки под прикрытием режима создать террористическую инфраструктуру на сирийских Голанских высотах. Эти попытки… неприемлемы, и мы будем действовать, применяя силу, против любой террористической инфраструктуры, которую заметим и опознаем в этом районе", — сказал Либерман, который побывал во вторник на границе с Сирией.

"С нашей точки зрения, ответственность лежит и на режиме, и он… заплатит высокую цену за сотрудничество с элементами оси и их попытками развернуть здесь террористическую инфраструктуру", — пригрозил он.

Его поездка на контролируемую израильтянами часть Голанских высот совпала с боевыми действиями, которые ведут в приграничных районах правительственные войска Сирии против отрядов оппозиции.

Министр добавил, что для Израиля неприемлемо присутствие Ирана и его сателлитов не только на границе, но и по всей территории соседней страны.

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