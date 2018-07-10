Время занимать позицию и готовиться к бою

Корреспондент «Звезды» увидел: российский спецназ на боевых учениях в особых условиях применяет опыт, приобретенный в военных конфликтах, в том числе в Сирии

В часе езды от Челябинска расположился чебаркульский полигон. На его территории спокойно уместится спальный район мегаполиса. Необъятное плато принадлежит 90-й гвардейской танковой дивизии. Сюда прибыл руководящий состав Вооруженных сил: в сентябре будет три года операции российских войск в Сирии — время поговорить о военной науке, которую мы усвоили в сражении против террористов.

Взрывной дезодорант

Острокрылая ласточка прокричала в васильковом небе и нырнула под вымазанный ковш экскаватора. Глубокая траншея чем-то привлекла с полсотни птиц. Они без устали роятся над глинистой почвой.

— Это называется «контртуннельный ров», — рассказывает кандидат технических наук майор Дмитрий Попов . — Глубина с пятиэтажный дом — 18 метров. В Сирии мы столкнулись с ведением подземной войны. Боевики прорывали километры туннелей высотой 170 сантиметров.

Дмитрий Попов преподает в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Большинство его коллег побывали в Сирии и лекции курсантам читают, опираясь на свежий опыт.