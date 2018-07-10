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Время занимать позицию и готовиться к бою
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Время занимать позицию и готовиться к бою 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» увидел: российский спецназ на боевых учениях в особых условиях применяет опыт, приобретенный в военных конфликтах, в том числе в Сирии.
В часе езды от Челябинска расположился чебаркульский полигон. На его территории спокойно уместится спальный район мегаполиса. Необъятное плато принадлежит 90-й гвардейской танковой дивизии. Сюда прибыл руководящий состав Вооруженных сил: в сентябре будет три года операции российских войск в Сирии — время поговорить о военной науке, которую мы усвоили в сражении против террористов.
Взрывной дезодорант
Острокрылая ласточка прокричала в васильковом небе и нырнула под вымазанный ковш экскаватора. Глубокая траншея чем-то привлекла с полсотни птиц. Они без устали роятся над глинистой почвой.
— Это называется «контртуннельный ров», — рассказывает кандидат технических наук майор Дмитрий Попов. — Глубина с пятиэтажный дом — 18 метров. В Сирии мы столкнулись с ведением подземной войны. Боевики прорывали километры туннелей высотой 170 сантиметров.
Дмитрий Попов преподает в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Большинство его коллег побывали в Сирии и лекции курсантам читают, опираясь на свежий опыт.
— Вот эту мину собрали из пустого баллона, нашпиговали гвоздями, — продолжает майор. — Эта мина с микрофоном: услышит звук и детонирует. Можно спрятать взрывчатку в дезодорант, в книгу. Такого мы насмотрелись еще в Афганистане и Чечне. Читайте далее…
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