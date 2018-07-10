Видео: Сирийская армия применила в боях самые мощные САУ

Правительственные войска в ходе наступательной операции в провинции Даръа задействовали свои самые мощные гусеничные самоходные артиллерийские установки — 152-мм 2С3 «Акация».

Они обрушили на террористов осколочно-фугасные снаряды весом более 40 кг. Как правило, эти боевые машины из-за своей относительной немногочисленности (всего менее 50 штук) привлекаются к проведению наиболее ответственных боевых заданий. Вот и сейчас они поддерживают огнем ударные подразделения танков и мотопехоты.

Обращает на себя внимание, что машины, несмотря то, что поступили на вооружение еще в 80-е годы, находятся в прекрасном состоянии. Как и ранее, они применяются совместно с 122-мм самоходками 2С1 «Гвоздика» и 130-мм пушками М-46.

Мощные «Акации» относятся ко второму послевоенному поколению советской самоходной артиллерии, они были приняты на вооружении еще в 1971 году. В НАТО о них узнали через два года и присвоили обозначение М-1973.

Несмотря на то, что 2С3 активно применялась на широкомасштабных учениях с привлечением иностранных наблюдателей, впервые на параде в Москве ее продемонстрировали лишь 7 ноября 1977 года. В дальнейшем самоходка использовалась в ходе различных войн и конфликтов.