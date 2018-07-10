Ещё
Видео: Сирийская армия применила в боях самые мощные САУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео: Сирийская армия применила в боях самые мощные САУ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Правительственные войска в ходе наступательной операции в провинции Даръа задействовали свои самые мощные гусеничные самоходные артиллерийские установки — 152-мм 2С3 «Акация».
Они обрушили на террористов осколочно-фугасные снаряды весом более 40 кг. Как правило, эти боевые машины из-за своей относительной немногочисленности (всего менее 50 штук) привлекаются к проведению наиболее ответственных боевых заданий. Вот и сейчас они поддерживают огнем ударные подразделения танков и мотопехоты.
Обращает на себя внимание, что машины, несмотря то, что поступили на вооружение еще в 80-е годы, находятся в прекрасном состоянии. Как и ранее, они применяются совместно с 122-мм самоходками 2С1 «Гвоздика» и 130-мм пушками М-46.
Мощные «Акации» относятся ко второму послевоенному поколению советской самоходной артиллерии, они были приняты на вооружении еще в 1971 году. В НАТО о них узнали через два года и присвоили обозначение М-1973.
Несмотря на то, что 2С3 активно применялась на широкомасштабных учениях с привлечением иностранных наблюдателей, впервые на параде в Москве ее продемонстрировали лишь 7 ноября 1977 года. В дальнейшем самоходка использовалась в ходе различных войн и конфликтов.
В Сирии эта самоходка часто задействовалась в Дамаске в ходе уличных боев. Экипажи выводили свои боевые машины на прямую наводку и буквально опустошали позиции террористов. В настоящее время этот прием взяли на вооружение и российские артиллеристы. В ходе учений, где обобщается сирийский опыт, очень часто САУ бьют по условному противнику аналогичным образом.
Российская Газета: последние новости
За сутки боевики в Сирии сдали более 90 единиц оружия В Сирии захвачен двухбашенный монстр боевиков В Сирии суперминометы М-240 применили активно-реактивные боеприпасы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог220
Россия установила космический рекорд212
Российского «Охотника» назвали выдумкой65
США ведут мир к энергетическому кризису39
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение