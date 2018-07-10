Косачев ожидает сохранения «российского» направления в правительстве Турции

"Не предвижу никаких перемен в случае с Турцией — оба политика, определяющие «российскую» стратегию этой страны — Эрдоган и Чавушоглу — остаются на своих постах, следовательно — преемственность сохраняется в полном объёме", — сказал Косачев РИА Новости во вторник.

Ранее Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентской гонки назван Тайип Эрдоган с результатом 52,59%. После его инаугурации в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.