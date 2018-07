Бесперспективные бои за Дераа

Израилем и Бои за Дераа доказали, что между Россией США существует глубокое взаимопонимание относительно ситуации на сирийском юге. Это взаимопонимание позволило иранским силам принять участие в битве, направленной на продвижение к иорданской границе и возобновлении работы контрольно-пропускного пункта Насиб. Это было достигнуто благодаря тому, что бойцы иранской Революционной гвардии и подчиняющиеся им члены ливанских и иракских отрядов, надели форму солдат сирийской армии, которая стала нуждаться в боевой силе.

Это взаимопонимание, к которому, судя по всему имеет отношение Иордания , стремящаяся не допустить, чтобы ещё больше сирийских беженцев оказалось на ее территории, основывается на новых договоренностях, разделяющих южную Сирию на два региона. Одна из названных областей находится в юго-западной Сирии , где разрешено действовать иранским бойцам, чтобы поддержать оставшиеся силы Башара Асада под прикрытием ВВС России, которые преуспели в обрушении деревень и городов на головы детей, женщин и других мирных жителей. В этих условиях большинству оппозиционеров в этом регионе не остаётся ничего кроме того, чтобы пойти на компромисс, который, по-видимому, будет заключён в интересах сирийского режима.

Если говорить коротко, на юге Сирии ведётся игра. Одним из ее истоков является дистанцирование от Израиля, который с 1967 года считает вопрос об оккупированных сирийских Голанах решённым. Отсюда появилось разделение между теми или иными районами на юге Сирии. Так, существует юго-запад Сирии, и есть Голанский фронт, приближаться к которому не разрешается. Этот фронт всегда был проблемой для сирийского режима, которая возникла после того, как Хафез Асад стал министром обороны во время войны 1967 года.

В ожидании встречи Дональда Трампа Владимира Путина 16 числа этого месяца, то есть сразу после окончания Чемпионата мира по футболу, организованного Россией и закрепившего ее международное положение, единственная правдивая информация — это заявление Израиля о приверженности сирийскому режиму. Это не означает, что удары, направленные на иранские силы в Сирии, прекратились. Напротив, эти удары продолжались последние несколько недель, когда иранские отряды служили жертвами сирийскому режиму, который видит себя победителем в битве при Дераа. В то время как российская сторона оказалась единственной партией, способной управлять этой очень сложной игрой. Эта игра основана прежде всего на договорённостях с Израилем и администрацией Трампа, и использовании иранских отрядов для обеспечения того, что осталось от армии режима, живой силой. В этой игре Россия совмещает приятное с полезным. Польза состоит в том, что ей удалось найти человеческое «топливо» для режима в виде иранских отрядов, а приятное заключается в продвижении сотрудничества с Израилем и в то же время договорённостях с администрацией Дональда Трампа, которая известна тем, что не отклоняет просьб еврейского государства.

Можно ли сказать, что у сирийского режима есть будущее? Прежде чем начать обсуждение будущего сирийского режима, которое требует все большей фрагментации Сирии и перемещения ещё большего числа ее граждан, следует отметить, что Иран , который стремился быть игроком, за которым стоит решающее слово в Дамаске , стал жертвой своей уверенности в том, что может использовать других в своих целях. Да, Иран может использовать ливанские отряды в качестве своего инструмента. Он также может использовать иракских ополченцев для удовлетворения своих амбиций. Это одно, а спасение головы Башара Асада с помощью России — совсем другое дело. Владимир Путин спас сирийского президента, когда отправил свои самолеты в Хмеймим в конце сентября 2015 года. Он не предпринял бы такой шаг, не получив зеленый свет от Ирана. Не секрет, что прежде чем российские бомбардировщики были отправлены на базу на сирийском побережье недалеко от Латакии, в Москву приехал с визитом генерал Касем Сулеймани , командующий подразделением «Эль-Кудс» в составе иранского КСИР.

Все имеет свою цену в сирийской войне. Иран заплатил свою за вмешательство России. Эта цена включает в себя признание интересов Израиля, с одной стороны, а также отношений между ним и Россией — с другой. Израиль идёт впереди Ирана для России. И самое главное, это будущее российско-американских отношений. Москва знает, что если бы американцы не сказали оппозиции сдаться в Дераа и если бы не надежда на помощь со стороны Вашингтона, битва на юго-западе Сирии не была бы просто лёгким приключением.

Что Россия, Иран и сирийский режим продолжают игнорировать, так это то, что область Дераа и ее окрестности — кусок, который в конечном итоге будет не так-то просто проглотить. Именно в Дераа началась сирийская революция. Именно там началось землетрясение, которое встряхнуло режим, созданный Хафезом Асадом, и произошло это прежде всего в суннитских деревнях. Хафез Асад сильно ненавидел большие суннитские города. Он всегда был сосредоточен на защите своего режима от суннитов, с одной стороны, и меньшинств, таких как христиане и исмаилиты, с другой.

Трудно представить, что у режима есть какое-либо будущее в таком регионе, как Дераа, где семейные связи господствуют над всем остальным. В Дераа и его окрестностях есть племенная община. У этой общины есть связи в направлении Иордании. У большинства семей в этой области есть родные в этой стране. Эти семьи известны не только своими крепкими связями, но и своими несчастьями и обычаем мести, который сохраняется долгие годы.

Режим поднимает флаг победителя в Дераа. Эта победа над сирийцами была достигнута благодаря иранским ополченцам, российским воздушным бомбардировкам и американо-израильскому сговору.

В Дераа достигнута победа над мирным населением. У этой победы нет перспектив, и она похожа на победу, достигнутую советскими танками во время холодной войны над народами восточноевропейских стран.

Кто помнит, как танки, которые были отправлены из Москвы, разгромили будапештское восстание в 1956 году, подавили Пражскую весну в 1968 году и польскую революцию в 1980-х годах? Это просто примеры, которые дают нам представление о том, что эффективность применения танков и самолётов ограничена. Режиму пришёл конец в Сирии. Этот режим никогда не будет воскрешен независимо от усилий российской авиации и иранских ополченцев, а также поддержки Америки и Израиля, оказанной Башару Асаду по случаю боев за Дераа.

В Сирии что-то сломалось. Сломался режим, главная проблема которого заключается в том, что он может уничтожить Сирию, но не может уничтожить весь сирийский народ, даже если Израиль объединит всех противников и даже если американцы окажут ему всю необходимую помощь.