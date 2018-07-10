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Р. Т. Эрдоган встретился со спецпосланником председателя КНР Си Цзиньпина, министром культуры и туризма Ло Шуганом
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Р. Т. Эрдоган встретился со спецпосланником председателя КНР Си Цзиньпина, министром культуры и туризма Ло Шуганом 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Анкара, 10 июля /Синьхуа/ — В понедельник по местному времени президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в своей резиденции встречу со специальным посланником председателя КНР Си Цзиньпина, министром культуры и туризма Китая Ло Шуганом.
Китайский министр передал президенту Р. Т. Эрдогану искренние поздравления и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина, подчеркнув, что Китай придает особое значение развитию отношений с Турцией и намерен приложить совместные с турецкой стороной усилия для всесторонней реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, укрепления взаимовыгодного сотрудничества во всех областях и содействия выходу китайско-турецкого стратегического сотрудничества на более высокий уровень.
Р. Т. Эрдоган поблагодарил председателя Си Цзиньпина за направление спецпосланника на церемонию его вступления в должность президента Турции, попросив Ло Шугана передать Си Цзиньпину сердечный привет и наилучшие пожелания. Турция, как и Китай, уделяет повышенное внимание развитию двусторонних отношений и намерена совместно с китайской стороной прилагать усилия для непрерывного углубления обменов и сотрудничества во всех сферах, чтобы вывести межгосударственные связи на новый уровень, — заявил турецкий лидер.
Напомним, по приглашению Р. Т. Эрдогана министр культуры и туризма Китая Ло Шуган в качестве специального посланника председателя КНР Си Цзиньпина в понедельник присутствовал на церемонии инаугурации президента Турции в Анкаре. —0—
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