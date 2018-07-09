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Турция сменила форму правления
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Турция сменила форму правления 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Burhan Ozbilici/AP
В Турции с вступлением Реджепа Тайипа Эрдогана в должность президента официально сменилась форма государственного правления. Об этом сообщает Anadolu.
В апреле 2017 года в Турции состоялся референдум, на который был вынесен вопрос перехода от парламентской к президентской форме правления. В итоге более половины турецкий граждан поддержали инициативу.
Церемония инаугурации Эрдогана, победившего на президентских выборах, состоялась в понедельник, 9 июля. Она официально закрепила переход к президентской форме правления. Вместе с тем упразднена должность премьер-министра.
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