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Эрдоган объявил новый состав правительства
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Эрдоган объявил новый состав правительства 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: АР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 9 июля вновь вступил в должность главы государства, объявил новый состав кабинета министров. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Своим вице-президентом Эрдоган назначил Фуата Октая, занимавшего ранее пост заместителя премьера.
Министром казначейства и финансов стал зять президента Берат Албайрак, главой МВД — Сулейман Сойлу, министром нацобороны — Хулуси Акара.
Как передает агентство, министром юстиции назначен Абдульхамит Гюль, министром торговли — Рухсар Пекджан.
В понедельник, 9 июля, состоялась инаугурация Эрдогана. С вступлением его в должность президента Турция также сменила форму государственного правления — с парламентской республики на президентскую.
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