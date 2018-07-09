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В Саудовской Аравии сняли еще один запрет для женщин
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Женщинам в Саудовской Аравии разрешили работать нотариусами 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © AP Photo / Khalid Mohammed
Первые женщины-нотариусы появились в Саудовской Аравии, сообщил саудовский новостной портал "Ахбар24" со ссылкой на министерство юстиции королевства.
По информации портала, министерство юстиции в понедельник выдало 12 женщинам лицензии на работу нотариусами, получив которые они смогут исполнять обязанности нотариуса, в том числе заверять документы. Такими лицензиями в стране обладают 1,3 тысячи человек.
С момента назначения королем Саудовской Аравии более года назад наследным принцем его сына Мухаммеда бен Салмана в общественной жизни самого консервативного в мире государства начались серьезные преобразования, которые во многом коснулись расширения прав и свобод женщин. Женщины впервые в истории королевства получили право водить автомобиль, посещать массовые спортивные мероприятия, служить в армии и полиции.
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