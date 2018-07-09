Эрдоган пообещал быть достойным президентом для всего народа Турции

АНКАРА , 9 июля. / ТАСС /. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал быть достойным лидером для всех жителей страны. Об этом он заявил в понедельник на официальной церемонии вступления в должность на площади возле президентского дворца в Анкаре, передает корреспондент ТАСС.

"Я буду стараться быть достойным доверия 81-миллионной нации, в том числе и для тех турок, которые проголосовали не за меня. Сегодня мы осуществляем старт для новой Турции. Я надеюсь, что президентская форма правления внесет вклад в дальнейшее развитие страны", — сказал он.

По словам Эрдогана, «впервые после распада Османской империи Турция сделала исторический выбор не путем давления или военного переворота, а посредством свободного волеизъявления турецкого народа». «В новый период своего развития страна сделает ставку на прорыв по всем направлениям, от демократии и сферы соблюдения прав человека до экономики и крупных инвестиций. Турция укрепит свою мощь, продолжит развивать оборонную промышленность и будет стоять на страже своих рубежей», — отметил президент.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии (НРП), набрал 30,64% голосов.

С момента инаугурации страна перешла от парламентской системы правления к президентской. Глава республики теперь будет самостоятельно назначать кабинет министров и вице-президентов. За парламентом сохранятся исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.