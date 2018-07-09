Эрдоган вступил в должность президента Турции

Об этом сообщает издание Анадолу 9 июля.

«Все прошло прекрасно на глазах у всего народа. Надеюсь, что и дальше в Турции все будет протекать хорошо», — сказал он после присяги.

Таким образом Турция официально сменила форму правления, превратившись из парламентской в президентскую республику.

Уже сегодня будет объявлен новый состав кабинета министров Турции. Число министров в правительстве страны сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда ведомств. Также будет упразднена должность премьер-министра.

24 июня в Турции прошли досрочные выборы президента, на которых победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он набрал 52,5% голосов. За его главного соперника Мухаррема Индже проголосовали 31,5% избирателей.