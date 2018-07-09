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Эрдоган вступил в должность президента Турции
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Эрдоган вступил в должность президента Турции 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает издание Анадолу 9 июля.
Церемония прошла в здании парламента в Анкаре. Затем Реджеп Эрдоган направился в мавзолей основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, где возложил венок.
«Все прошло прекрасно на глазах у всего народа. Надеюсь, что и дальше в Турции все будет протекать хорошо», — сказал он после присяги.
Таким образом Турция официально сменила форму правления, превратившись из парламентской в президентскую республику.
Уже сегодня будет объявлен новый состав кабинета министров Турции. Число министров в правительстве страны сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда ведомств. Также будет упразднена должность премьер-министра.
24 июня в Турции прошли досрочные выборы президента, на которых победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он набрал 52,5% голосов. За его главного соперника Мухаррема Индже проголосовали 31,5% избирателей.
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