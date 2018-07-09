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Россия и Иран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества на полях «ИННОПРОМ-2018»
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Россия и Иран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества на полях «ИННОПРОМ-2018» 

Министерство промышленности и торговли РФ 13 часов назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов провел встречу с заместителем Министра промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Б. Габадияном. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в гражданских отраслях промышленности, наметили планы по совместной работе в рамках профильной Российско-Иранской Рабочей группы, очередное заседание которой должно состояться до конца 2018 г. в Иране. В частности, Георгий Каламанов отметил:
В настоящее время успешно реализуются проекты по экспорту в Иран железнодорожной техники. Так, российские компании уже отгрузили иранской стороне грузовые вагоны и вагонокомплекты на сумму свыше 75 млн долл. США. Кроме того, имеются хорошие перспективы для выхода на совместные проекты в сферах автомобилестроения и гражданской авиации.
В переговорах с российской стороны также приняли участие представители Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, ПАО «НПК „ОВК“, ПАО „ОАК“, АО „Вертолеты России“ и АО „Российский экспортный центр“.
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