Россия и Иран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества на полях «ИННОПРОМ-2018» 

Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости

Итоги Российско-эмиратской МПК: Безвизовый режим, инвестиции в Aurus и запуск первого космонавта

В день открытия ИННОПРОМ-2018 Денис Мантуров встретился с катарской и алжирской делегациями