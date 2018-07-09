СМИ: минобороны Израиля объявило палестинский телеканал террористической организацией

Об этом в понедельник сообщила газета Jerusalem Post.

По информации издания, решение было принято по рекомендации израильской Службы общей безопасности (ШАБАК, контрразведка — прим. ТАСС) и Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма при минобороны еврейского государства.