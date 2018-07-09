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Подписан меморандум о сотрудничестве между САР и службой ООН по вопросам разминирования
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Подписан меморандум о сотрудничестве между САР и службой ООН по вопросам разминирования 

RT на русском 12 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Как заявил заместитель министра иностранных дел и эмигрантов Фейсал Микдад, Сирия прилагает большие усилия для обезвреживания мин, установленных террористическими организациями на освобождённых территориях, но стране всё ещё нужна помощь мирового сообщества, в том числе ООН.
Со своей стороны, руководитель службы Агнес Маркайо выразила надежду, что меморандум позволит ООН обучить мирных жителей правилам безопасности в регионах, где могут быть спрятаны мины.
Ранее сообщалось, что число присоединившихся к перемирию на юго-западе САР населённых пунктов возросло до 90.
RT на русском: последние новости
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