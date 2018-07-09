Подписан меморандум о сотрудничестве между САР и службой ООН по вопросам разминирования

Как заявил заместитель министра иностранных дел и эмигрантов Фейсал Микдад, Сирия прилагает большие усилия для обезвреживания мин, установленных террористическими организациями на освобождённых территориях, но стране всё ещё нужна помощь мирового сообщества, в том числе ООН

Со своей стороны, руководитель службы Агнес Маркайо выразила надежду, что меморандум позволит ООН обучить мирных жителей правилам безопасности в регионах, где могут быть спрятаны мины.

Ранее сообщалось, что число присоединившихся к перемирию на юго-западе САР населённых пунктов возросло до 90.