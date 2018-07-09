Президент Кыргызстана выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении поезда в Турции

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Разделяем горечь невосполнимой утраты", — отметил президент Кыргызстана, сообщает его пресс-служба.

По данным турецких СМИ, ЧП произошло на северо-западе Турции. По официальным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия. Из-за проливных дождей была размыта насыпь, на которой проложены железнодорожные пути. В результате крушения погибли 10 человек и 73 пострадали.