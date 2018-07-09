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Президент Кыргызстана выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении поезда в Турции
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Президент Кыргызстана выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении поезда в Турции 

ИА Синьхуа 16 часов назад
Бишкек, 9 июля /Синьхуа/ — Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков от имени народа и от себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в провинции Текирдаг.
"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Разделяем горечь невосполнимой утраты", — отметил президент Кыргызстана, сообщает его пресс-служба.
По данным турецких СМИ, ЧП произошло на северо-западе Турции. По официальным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия. Из-за проливных дождей была размыта насыпь, на которой проложены железнодорожные пути. В результате крушения погибли 10 человек и 73 пострадали.
Стоит отметить, что сегодня по приглашению Р. Эрдогана глава Кыргызстана вылетел в Анкару для участия в церемонии инаугурации президента Турции. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Р. Т. Эрдоган встретился со спецпосланником председателя КНР Си Цзиньпина, министром культуры и туризма Ло Шуганом Правительственные войска Йемена сбили беспилотник хоуситов В Турции прошла инаугурация президента, оглашен новый состав правительства
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