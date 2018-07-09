Haaretz: в суд Израиля подали иск против продажи оружия Украине

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. / ТАСС /. Более 40 израильских правозащитников подали петицию в Высший суд справедливости (Верховный суд Израиля ) с требованием прекратить экспорт оружия из Израиля на Украину , так как оно может оказаться в руках представителей сил, открыто придерживающихся неонацистской идеологии. Об этом сообщает в понедельник газета Haaretz.

По данным издания, правозащитники приводят в качестве доказательств видеокадры, на которых запечатлены бойцы националистического батальона «Азов» с израильскими винтовками «Тавор».

В случае с Украиной силы, использующие израильское оружие, открыто заявляют о поддержке антисемитской идеологии в многочисленных публикациях, отмечает издание. Батальон «Азов» был сформирован в 2014 году, на его эмблеме присутствует нацистская символика, а его бойцы используют нацистское приветствие, носят свастики и знаки отличия СС, указывает газета.