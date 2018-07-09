Haaretz: в суд Израиля подали иск против продажи оружия Украине 

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Более 40 израильских правозащитников подали петицию в Высший суд справедливости (Верховный суд Израиля) с требованием прекратить экспорт оружия из Израиля на Украину, так как оно может оказаться в руках представителей сил, открыто придерживающихся неонацистской идеологии. Об этом сообщает в понедельник газета Haaretz.
По данным издания, правозащитники приводят в качестве доказательств видеокадры, на которых запечатлены бойцы националистического батальона «Азов» с израильскими винтовками «Тавор».
В случае с Украиной силы, использующие израильское оружие, открыто заявляют о поддержке антисемитской идеологии в многочисленных публикациях, отмечает издание. Батальон «Азов» был сформирован в 2014 году, на его эмблеме присутствует нацистская символика, а его бойцы используют нацистское приветствие, носят свастики и знаки отличия СС, указывает газета.
Издание сообщает, что обращение в министерство обороны Израиля по этому вопросу не дало ранее результатов. Критерии минобороны по предоставлению лицензий на экспорт израильских вооружений не предаются гласности, вместе с тем, появление израильского оружия в руках признанных неонацистов должно рассматриваться как фактор против выдачи лицензии на экспорт вооружений в такие страны, считает Haaretz.