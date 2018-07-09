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Верховный суд Израиля попросили запретить экспорт оружия на Украину
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Верховный суд Израиля попросили запретить экспорт оружия на Украину 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: Украина.ру
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл — РИА Новости. Свыше 40 израильских правозащитников обратились в верховный суд страны с требованием остановить экспорт оружия на Украину, где оно, по утверждению истцов, периодически оказывается в руках неонацистских формирований, сообщила в понедельник израильская газета «Гаарец».
Инициатор иска, адвокат Итай Мак, сказал РИА Новости, что не готов общаться с российскими СМИ на эту тему, желая избежать ее трактовок в контексте российско-украинских отношений.
"Группа из более чем 40 правозащитных активистов подала петицию в Высший суд справедливости, требуя прекращения израильского оружейного экспорта на Украину. Они утверждают, что это оружие используется силами, которые открыто проповедуют неонацистскую идеологию", — пишет «Гаарец».
В качестве доказательства истцы приводят ссылки на интернет-ресурсы националитического батальона «Азов», где боевики позируют на фоне свастикообразных эмблем с автоматами «Тавор», собираемыми на Украине по израильской лицензии. В статье также упомянута некая военная школа в Днепропетровске, рекламирующая участие бывших офицеров Армии обороны Израиля в программах подготовки.
"Хотя это оружие сейчас направлено против русских, нужно учитывать весомую вероятность того, что в будущем его будут применять для достижения иных целей, включая, возможно, нападения на представителей меньшинств в этой стране", — говорится в публикации.
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