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Посол Украины заявил, что их сторона не принимала израильского оружия
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Посол Украины заявил, что их сторона не принимала израильского оружия 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Украина.ру
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Украина не получала оружия из Израиля с 2014 года и не имеет планов такого сотрудничества в обозримом будущем, заявил во вторник украинский посол в Тель-Авиве Геннадий Надоленко.
Надоленко направил письмо в местную газету «Гаарец» в ответ на опубликованную ею статью о том, что группа израильских правозащитников обратилась в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с требованием остановить экспорт вооружений на Украину, где оно, как говорилось в заметке, периодически оказывается в руках неонацистских формирований.
"Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что с 2014 года не было поставок оружия на Украину из Израиля, в особенности батальону «Азов», а также нет планов такого сотрудничества в обозримом будущем", — сказано в англоязычном послании, которое опубликовано на сайте посольства.
Автор возмутившей посла статьи ссылается на интернет-ресурсы националистического батальона «Азов», где боевики позируют на фоне свастикообразных эмблем с автоматами «Тавор», собираемыми на Украине по израильской лицензии. В статье также упоминается некая военная школа в Днепропетровске, рекламирующая участие в программах подготовки бывших офицеров Армии обороны Израиля.
Надоленко сообщил, что посольство обратилось в БАГАЦ для проверки достоверности сообщения об иске правозащитников, которых, согласно статье, больше 40, однако ни один из них по имени не назван. Адвокат Итай Мак, обозначенный в публикации как инициатор иска, в понедельник сказал РИА Новости, что не готов общаться с российскими СМИ на эту тему, желая избежать ее трактовок в контексте российско-украинских отношений.
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