Ещё
В Сирии захвачен двухбашенный монстр боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии захвачен двухбашенный монстр боевиков 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сирии в ходе освобождения пограничного перехода Насиб на юге провинции Деръа бойцы правительственных войск захватили необычный вариант гусеничного МТ-ЛБ. Этот легкий бронированный транспортер принадлежал проамериканской так называемой " сирийской свободной армии".
Машина отличается от других установленным боевым отделением от выпускавшегося в Чехословакии бронетранспортера ОТ-64С с 14,5-мм пулеметом КПВТ и спаренным с ним 7,62-мм ПКТ. При этом штатная башенка с пулеметным вооружением также осталась на месте.
Впервые эту необычно выглядящую машину, прозванную двухбашенных бронемутантом, заметили в ходе боестолкновений около месяца назад. Правда тогда она была оборудована бортовыми решетчатыми противокумулятивными экранами. Сейчас же, судя по скриншотам с видео, дополнительная защита демонтирована.
На этом же переходе оказались и брошенные бронетраспортеры ОТ-64С. В том числе один из тех, который оказался донором для этого МТ-ЛБ. Именно с него террористы демонтировали башню.
Как предполагают военные эксперты, МТ-ЛБ и ОТ-64С были доставлены в зону конфликта из Болгарии через Иорданию.
В последние дни армия Сирии, кроме этой легкой бронетехники, смогла захватить богатые трофеи. Это противотанковые комплексы TOW, MILAN американского и французского производства, 112-мм французские гранатометы APILAS, большое количество БМП-1, зенитных самоходок ЗСУ-23-4 "Шилка", а также танки Т-55, Т-62 и Т-72.
Российская Газета: последние новости
В Сирии суперминометы М-240 применили активно-реактивные боеприпасы Долги "Натали Турс" клиентам составили 15 млн долларов Боевики в сирийской провинции Дераа согласились прекратить огонь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов163
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи11
Страховщики позарились на пенсии россиян112
Пока вы спали: где нападет Россия?7
Россия перевела Израилю миллион пенсионных долларов134
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия
00:46
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
Европа В мире
00:59
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение