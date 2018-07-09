В Сирии захвачен двухбашенный монстр боевиков

Сирии в ходе освобождения пограничного перехода Насиб на юге провинции Деръа бойцы правительственных войск захватили необычный вариант гусеничного МТ-ЛБ. Этот легкий бронированный транспортер принадлежал проамериканской так называемой " сирийской свободной армии".

Машина отличается от других установленным боевым отделением от выпускавшегося в Чехословакии бронетранспортера ОТ-64С с 14,5-мм пулеметом КПВТ и спаренным с ним 7,62-мм ПКТ. При этом штатная башенка с пулеметным вооружением также осталась на месте.

Впервые эту необычно выглядящую машину, прозванную двухбашенных бронемутантом, заметили в ходе боестолкновений около месяца назад. Правда тогда она была оборудована бортовыми решетчатыми противокумулятивными экранами. Сейчас же, судя по скриншотам с видео, дополнительная защита демонтирована.

На этом же переходе оказались и брошенные бронетраспортеры ОТ-64С. В том числе один из тех, который оказался донором для этого МТ-ЛБ. Именно с него террористы демонтировали башню.

Как предполагают военные эксперты, МТ-ЛБ и ОТ-64С были доставлены в зону конфликта из Болгарии через Иорданию