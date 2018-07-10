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Россия зафиксировала восемь случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки
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Россия зафиксировала восемь случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки 

RT на русском 12 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Россия зафиксировала восемь случаев нарушения перемирия в Сирийской Арабской Республике за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.
Случаи стрельбы произошли в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.
Турецкая сторона в составе совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения военных действий, инцидентов за прошедшие сутки не обнаружила.
Обстановка в зонах деэскалации признана стабильной.
Ранее сообщалось, что подписан меморандум о сотрудничестве между Сирийской Арабской Республикой и службой ООН по вопросам разминирования (UNMAS).
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