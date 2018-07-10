Россия зафиксировала восемь случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала восемь случаев нарушения перемирия в Сирийской Арабской Республике за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны Случаи стрельбы произошли в провинциях Латакия, Хама и Алеппо. Турецкая сторона в составе совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения военных действий, инцидентов за прошедшие сутки не обнаружила. Обстановка в зонах деэскалации признана стабильной. Ранее сообщалось, что подписан меморандум о сотрудничестве между Сирийской Арабской Республикой и службой ООН по вопросам разминирования (UNMAS).