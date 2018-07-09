В Сирии начали восстанавливать скульптуры из Пальмиры без участия ЮНЕСКО

ДАМАСК , 9 июл — РИА Новости . Специалисты лаборатории национального музея Дамаска приступили к восстановлению спасенных от ИГ* (запрещена в РФ ) скульптур из древней Пальмиры, помощь в этом им оказывают российские специалисты, а не обещанные ЮНЕСКО эксперты, передает корреспондент РИА Новости.

Западные страны и международные организации, включая ЮНЕСКО, заявляли о готовности помочь в восстановлении Пальмиры, но до сих пор не принимают в этом участия. Работы ведутся силами сирийских специалистов. Как рассказал журналистам генеральный директор национального музея Дамаска Махмуд Али Хамуд, в Пальмире представителей ЮНЕСКО нет.

Деньги на восстановление спасенных скульптур были выделены сирийским правительством. После реставрации экспонаты покажут публике. Сам музей, не действовавший во время войны, планируется открыть через два месяца.

"Сейчас наша группа из восьми человек начала работу над восстановлением скульптур, которые удалось спасти из Пальмиры. Это начало работы. Дальше наша группа будет расширена, количество специалистов увеличится и объем работ тоже увеличится. Работа очень сложная. Террористы разбили скульптуры на множество кусков, и мы собираем их буквально по крупицам. Нас консультируют специалисты из государственного музея имени Пушкина в Москве . Они дают советы по восстановлению мозаики и мелких деталей культурных ценностей. Это очень важная помощь", — сообщил журналистам директор лаборатории национального музея Дамаска Мухаммед Халид Асаад.

Пальмира — объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда отсюда ушли боевики, организация обещала восстановить древний город. Прошло уже больше года с тех пор, как эти места полностью зачистили от боевиков. Город был разминирован, памятники в нем охраняются сирийскими военными. При этом архитекторов, историков и реставраторов из ЮНЕСКО и 30 стран, обещавших поддержку, здесь до сих пор нет.

"Трудно оценить ущерб и подсчитать, сколько нужно денег на возрождение Пальмиры. Но мы сделали план восстановления памятников. Как это видит ЮНЕСКО — я не знаю, их специалисты со мной не встречались. Зато знаю, что здесь были архитекторы из России", — рассказал Мухаммед Халид Асаад.

Действовавшие в Сирии террористы нанесли серьезный ущерб культурно-историческому наследию Ближнего Востока. В частности, развалины Пальмиры, одного из богатейших центров древней цивилизации, находились под их контролем с мая 2015 года. Пальмира была освобождена в марте 2016 года, однако через полгода боевики вновь захватили ее, и хотя вскоре древний город был опять освобожден, террористы успели нанести новые разрушения. В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи, оказываемой из России, восстанавливает разрушенные исторические памятники.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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