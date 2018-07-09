Чарующие и гипнотизирующие своды мечетей

Как известно, на мечетях запрещено изображать фигуры людей и животных, поэтому абстрактные узоры и геометрические формы стали основными элементами исламской архитектуры. И только здесь эти элементы могут быть настолько красивы!

Мечети мусульманского мира представляют собой одни из самых изысканных и изящных образчиков архитектуры, когда-либо созданных руками человека. В них так много потрясающей красоты, что сложно полностью раскрыть эту тему в одном посте, так что сегодня мы решили сосредоточиться только на потолках и сводах мечетей — том, что верующие видят, когда обращают свой взор к небу. Эти фото показывают, как математика и геометрия тесно связаны с исламской архитектурой и арабским миром в целом. Повторяющиеся идеальные спирали и геометрические формы напоминают изощренные узоры, которые можно увидеть, например, у буддистов. Иран славится своей невероятной коллекцией изумительных мечетей, хотя подобные шедевры можно найти и по всему миру. Что ж, давайте откроем для себя удивительный мир исламской архитектуры.

boredpanda.com 1. Храм Фатимы Масуме, Кум, Иран.

2. Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран.

3. Та же мечеть в Ширазе, Иран.

4. И снова мечеть Шираза с другого ракурса.

5. Мечеть Вакиль, Шираз, Иран.

6. Храм Фатимы Масуме, Кум, Иран.

7. Мечеть Шейха Лютфуллы, Исфахан, Иран.

8. Мечеть Шаха, Исфахан, Иран.

10. Шираз, Иран.

11. Потолок Тадж-Махала.

12. Пятничная мечеть Исфахана, Иран.

13. Мечеть Шейха Лютфуллы, Исфахан, Иран.

14. Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран.

18. Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран.

19. Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран.