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Чарующие и гипнотизирующие своды мечетей
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Чарующие и гипнотизирующие своды мечетей 

Bigpicture.ru 8 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Как известно, на мечетях запрещено изображать фигуры людей и животных, поэтому абстрактные узоры и геометрические формы стали основными элементами исламской архитектуры. И только здесь эти элементы могут быть настолько красивы!
Мечети мусульманского мира представляют собой одни из самых изысканных и изящных образчиков архитектуры, когда-либо созданных руками человека. В них так много потрясающей красоты, что сложно полностью раскрыть эту тему в одном посте, так что сегодня мы решили сосредоточиться только на потолках и сводах мечетей — том, что верующие видят, когда обращают свой взор к небу. Эти фото показывают, как математика и геометрия тесно связаны с исламской архитектурой и арабским миром в целом. Повторяющиеся идеальные спирали и геометрические формы напоминают изощренные узоры, которые можно увидеть, например, у буддистов. Иран славится своей невероятной коллекцией изумительных мечетей, хотя подобные шедевры можно найти и по всему миру. Что ж, давайте откроем для себя удивительный мир исламской архитектуры.
boredpanda.com  1. Храм Фатимы Масуме, Кум, Иран.
2. Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран.
3. Та же мечеть в Ширазе, Иран.
4. И снова мечеть Шираза с другого ракурса.
5. Мечеть Вакиль, Шираз, Иран.
6. Храм Фатимы Масуме, Кум, Иран.
7. Мечеть Шейха Лютфуллы, Исфахан, Иран.
8. Мечеть Шаха, Исфахан, Иран.
9. Мечеть Джалиль Хаят, Эрбиль, Ирак.
10. Шираз, Иран.
11. Потолок Тадж-Махала.
12. Пятничная мечеть Исфахана, Иран.
13. Мечеть Шейха Лютфуллы, Исфахан, Иран.
14. Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран.
15. Мечеть аль-султан Калаун, Каир, Египет.
16. Мечеть шейха Зайда, Абу-Даби, ОАЭ.
17. Мечеть Вазир Хана, Лазор, Пакистан.
18. Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран.
19. Мечеть Насир аль-Мульк, Шираз, Иран.
20. Мавзолей Бахауддина Накшбанда, Бухара, Узбекистан.
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