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Российские военные раздали более тысячи продовольственных наборов на юге Сирии
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Российские военные раздали более тысячи продовольственных наборов на юге Сирии 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Именно этот район принял на себя основной поток вынужденных переселенцев из зон боевых действий.
Более тысячи продовольственных наборов привезли российские военные в сирийскую провинцию Эс-Сувейда на юге Сирии.
Мирным жителям раздали несколько тонн продуктов, медикаментов и питьевой воды, а врачи осмотрели всех, кому была необходима помощь.
Постепенно беженцы возвращаются в свои дома, многие из которых они уже успели частично восстановить. Так, например в городе Мардес провинции Хама за последнее время вернулись более пяти тысяч человек. В домах снова есть вода и электричество, а недавно открыли пекарню. Пока производство небольшое, но, по словам властей, уже в ближайшее время они смогут обеспечить свежим хлебом всю провинцию.
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