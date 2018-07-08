Российские военные раздали более тысячи продовольственных наборов на юге Сирии

Именно этот район принял на себя основной поток вынужденных переселенцев из зон боевых действий.

Более тысячи продовольственных наборов привезли российские военные в сирийскую провинцию Эс-Сувейда на юге Сирии

Мирным жителям раздали несколько тонн продуктов, медикаментов и питьевой воды, а врачи осмотрели всех, кому была необходима помощь.

Постепенно беженцы возвращаются в свои дома, многие из которых они уже успели частично восстановить. Так, например в городе Мардес провинции Хама за последнее время вернулись более пяти тысяч человек. В домах снова есть вода и электричество, а недавно открыли пекарню. Пока производство небольшое, но, по словам властей, уже в ближайшее время они смогут обеспечить свежим хлебом всю провинцию.