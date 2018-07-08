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Критик посчитал хайпом обвинение победительницы «Евровидения» в плагиате
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Критик посчитал хайпом обвинение победительницы «Евровидения» в плагиате 

Газета.Ru 13 часов назад
Музыкальный критик Алексей Певчев заявил, что такие громкие заявления больше напоминают попытку привлечь внимание к песенному конкурсу, передает НСН.
"Подобные истории, когда находят какой-то небольшой кусочек и выдают его за плагиат, по-моему, в рок-н-ролле бывают, как нигде. Уже кого только не обвиняли. Как обычно сами рокеры отмечают: «мелодии носятся в воздухе, а мы владеем тремя аккордами». Так что тут никаких претензий быть не может.
В данном случае это лишний повод для привлечения внимания к «Евровидению», которое ничего не говорит о современной музыкальной картине. Это очередная уловка, чтобы вызвать весьма посредственный хайп. Тем более, здесь нет ничего очевидного в двух непересекающихся музыкальных стилях, герои каждого из которых могут совершенно спокойно не знать о существовании друг друга", — сказал он.
Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила в плагиате израильскую исполнительницу Нетту Барзилай, которая в 2018 году победила на песенном конкурсе «Евровидение». Она пела песню Toy, в которой эксперты разглядели сходство с песней Seven Nation Army. Если факт плагиата будет установлен, участницу, по правилам конкурса, дисквалифицируют, сообщает Walla.
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