Критик посчитал хайпом обвинение победительницы «Евровидения» в плагиате

Музыкальный критик Алексей Певчев заявил, что такие громкие заявления больше напоминают попытку привлечь внимание к песенному конкурсу, передает НСН.

"Подобные истории, когда находят какой-то небольшой кусочек и выдают его за плагиат, по-моему, в рок-н-ролле бывают, как нигде. Уже кого только не обвиняли. Как обычно сами рокеры отмечают: «мелодии носятся в воздухе, а мы владеем тремя аккордами». Так что тут никаких претензий быть не может.

В данном случае это лишний повод для привлечения внимания к «Евровидению», которое ничего не говорит о современной музыкальной картине. Это очередная уловка, чтобы вызвать весьма посредственный хайп. Тем более, здесь нет ничего очевидного в двух непересекающихся музыкальных стилях, герои каждого из которых могут совершенно спокойно не знать о существовании друг друга", — сказал он.

Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила в плагиате израильскую исполнительницу Нетту Барзилай, которая в 2018 году победила на песенном конкурсе «Евровидение». Она пела песню Toy, в которой эксперты разглядели сходство с песней Seven Nation Army. Если факт плагиата будет установлен, участницу, по правилам конкурса, дисквалифицируют, сообщает Walla.