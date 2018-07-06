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Режим чрезвычайного положения в Турции отменят после 9 июля
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Режим чрезвычайного положения в Турции отменят после 9 июля 

Национальный Туристический Союз 6 июля 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Впервые режим чрезвычайного положения был введен в Турции после попытки государственного переворота с участием боевой техники в июле 2016 года, когда среди погибших оказалось 250 человек. C тех пор режим продлевался.
Об отмене режима стало известно со слов Премьер-министра Турции Бинали Йылдырым, который сообщил, что 9 июля будет публично озвучен состав нового правительства, а вместе с тем, по большой вероятности, также будет снят режим чрезвычайного положения.
Также извещалось, что с завтрашнего дня будет принят перечень мер по противодействию террористической деятельности.
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