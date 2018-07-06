Режим чрезвычайного положения в Турции отменят после 9 июля

Впервые режим чрезвычайного положения был введен в Турции после попытки государственного переворота с участием боевой техники в июле 2016 года, когда среди погибших оказалось 250 человек. C тех пор режим продлевался.

Об отмене режима стало известно со слов Премьер-министра Турции Бинали Йылдырым , который сообщил, что 9 июля будет публично озвучен состав нового правительства, а вместе с тем, по большой вероятности, также будет снят режим чрезвычайного положения.

Также извещалось, что с завтрашнего дня будет принят перечень мер по противодействию террористической деятельности.