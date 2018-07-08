Бизнес-блогеру Портнягину запрещён въезд на Украину

Украинские власти запретили бизнес-блогеру и основателю клуба предпринимателей «Трансформатор» Дмитрию Портнягину въезжать на территорию страны из-за съёмок видеорепортажа о Сирии . Об этом сообщил президент клуба Артем Майдан. По его словам, на следующий день клуб прекратил своё существование.

В Киеве считают, что Портнягин манипулировал общественно-значимой информацией, а также занимался «односторонним пропагандистким освещением событий в зоне военного конфликта в Сирии».

Комментируя запрет украинских властей, Портнягин заявил, что удивлен действиями украинских властей.

«Я не понимаю, почему так происходит. Мы два года развивали бизнес не только в России , но и в Украине . Почему в одночасье можно взять и просто закрыть въезд человеку, который не пропагандирует войну и не поддерживает никакую сторону?», очему в одночасье можно взять и просто закрыть въезд человеку, который не пропагандирует войну и не поддерживает никакую сторону?», — возмутился видеоблогер.

27 июня на YouTube-канале «Трансформатор» вышел видеорепортаж о том, что на самом деле творится в Сирии, как живут мирные жители сирийских городов, где спят и что едят российские солдаты. Дмитрий Портнягин стал первым виделогером из России, который снял в Сирии уникальные кадры с военной базы и взял интервью у российских офицеров, солдат, священнослужителя, а также пообщался с мирными жителями.

30 июня украинский сайт «Миротворец» включил в базу данных Дмитрия Портнягина как «пособника российских оккупантов».