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Названа причина неучастия Израиля в антироссийской кампании Запада
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Названа причина неучастия Израиля в антироссийской кампании Запада 

Деловая газета «Взгляд» 21 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Израиль, в отличие от большинства западных стран, отказывается вступать в политический конфликт с Россией, вводить санкции и годами сохраняет нейтралитет; по мнению Израиля, разногласия между Москвой и Киевом являются «славянской семейной ссорой», которая не касается международного сообщества, пишет немецкое издание Jüdische Rundschau.
Автор статьи Амотц Аза-Эль пишет, что в 2014 году Вашингтон ожидал, что Израиль присоединится к санкциям против России в связи с «аннексией Крыма», однако израильские власти решили сохранить нейтралитет. Издание напоминает, что Израиль отказался обсуждать «российское вторжение» в Грузию 10 лет, также придерживаясь нейтралитета. Тель-Авив не стал и высылать российских дипломатов в связи с «делом Скрипалей». Таким образом, Израиль позиционирует себя неким подобием Финляндии в эпоху холодной войны, передает ИноТВ содержание статьи немецкого издания.
Главная причина, по которой Израиль ведет себя нейтрально в конфликте между Россией и Западом, по мнению автора публикации, заключается в обстоятельствах войн на Ближнем Востоке. Участие Москвы в сирийском конфликте сделало израильскую политику «еще более приемлемой, необходимой и успешной».
Вашингтон, в отличие от Тель-Авива, ошибочно интерпретировал «славянскую семейную ссору» между Россией и Украиной как «столкновение между свободой и деспотизмом». Автор статьи подчеркивает, что в действительности это не так, ведь украинская политика по крайней мере «не чище», чем политика России. «Украинские границы действительно игнорируют исторические и этнические разграничения», — подчеркивает автор публикации.
Jüdische Rundschau пишет, что вне зависимости от идеологии, которой придерживаются правители России, Европа боится Москвы. По мнению автора, этот страх не оправдывает отношение к России как к «реинкарнации СССР».
«Герой [президента Владимира] Путина — это Петр Великий, а не Ленин. Да, Путин хочет имперской России, однако он не планирует бороться с идеями Запада и завоевывать мир», — заключает Jüdische Rundschau.
Напомним, отношения России и западных стран ухудшились на фоне украинского кризиса и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во «вмешательстве», ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и подчеркивала, что говорить с Россией на языке ультиматумов контрпродуктивно.
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